Peña dice que competirá en 2027 con la estructura que ganó bajo Honor Colorado

Pese a la decisión de Horacio Cartes de que Honor Colorado no presente candidaturas en las internas coloradas de 2027 de cara a las generales 2028, el presidente Santiago Peña adelantó que el equipo político que logró una amplia victoria en las pasadas municipales seguirá compitiendo. La estructura que hasta ahora se identificaba con el movimiento de Cartes constituye la base del denominado peñismo, liderado por Peña junto al vicepresidente Pedro Alliana, precandidato a la Presidencia.

El mandatario destacó el resultado obtenido el pasado 7 de junio, cuando, según afirmó, cerca del 90% de los votos de las internas coloradas correspondieron a Honor Colorado. Peña sostuvo que, aunque el movimiento no participará en los próximos comicios por decisión de su líder, el equipo político continuará en carrera.

“Nosotros como Honor Colorado, porque la realidad es que formamos parte de HC, hemos tenido el 7 de junio un resultado abrumador, cerca del 90% de los votos en las internas coloradas fueron dentro del movimiento HC, ahora con la decisión del líder de que el movimiento no participe, el equipo continúa”, declaró.

De esta manera, Peña dio a entender que la estructura que obtuvo la victoria bajo la bandera de Honor Colorado mantendrá su participación electoral en 2027, ahora en el marco del espacio político que impulsa junto a Alliana. Sin embargo, todavía no precisó cuál será el nombre con el que competirán.

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Peña posterga la definición del nombre del nuevo movimiento

Consultado sobre la denominación que recibirá el nuevo movimiento, el presidente restó importancia al asunto y señaló que todavía falta tiempo para la inscripción de candidaturas. “No hay (nombre), el foco no está ahí. Más allá de los movimientos, todavía falta bastante tiempo para la inscripción de candidaturas”, dijo.

Peña insistió en que la prioridad es fortalecer el trabajo con las bases partidarias y los equipos políticos en todo el territorio nacional, antes que definir el nombre del espacio.

“Creemos que lo más importante es trabajar con la dirigencia, con los equipos a nivel nacional en los 17 departamentos y en la Capital. El nombre va a ser un tema probablemente ya secundario, no es la prioridad”, dijo.

Consultado sobre la posibilidad de que el movimiento se denomine Sentimiento Patriótico (SP), el mandatario descartó que esté considerando esa opción. “No, no estoy pensando en eso, realmente no es un tema hoy de mi preocupación y ocupación”, declaró.

Peña pide diálogo ante la presión por la vicepresidencia

Otro de los asuntos que genera movimientos dentro del sector es la presión de diputados y gobernadores que buscan posicionar a Cesarito Sosa, jefe departamental de Guairá, como precandidato a vicepresidente. Al respecto, Peña llamó a mantener el diálogo y evitó dramatizar las aspiraciones de los dirigentes.

“(Hay que) seguir hablando, no hay que dramatizar. La Constitución consagra al derecho a peticionar, todos tenemos derechos a ser considerados; eso es lo lindo de la política”, apuntó.

El presidente sostuvo que el desafío consiste en lograr que los distintos sectores e interesados se sientan parte del proyecto político encabezado por Pedro Alliana, sin adelantar una definición sobre quién lo acompañaría en una eventual chapa presidencial.

“Lo que tenemos que hacer es que todos los intereses y todas las personas se sientan parte de un gran proyecto, que hoy tiene como cabeza al vicepresidente Alliana”, agregó.

Peña también buscará integrar la Junta de Gobierno de la ANR

En otro momento, Peña confirmó que se presentará como candidato a miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en las elecciones internas de 2027.

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Por otra parte, el mandatario evitó responder extensamente a las declaraciones del expresidente Nicanor Duarte Frutos, actualmente cercano a Horacio Cartes, quien calificó de “traidores” tanto a Peña como a Alliana.

“No vale la pena”, respondió brevemente al ser consultado sobre los dichos de Duarte Frutos.