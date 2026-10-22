“Bachi” Núñez responde a Soto y cuestiona a quienes condicionan la dupla presidencial de Alliana

El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, ratificó su postura de que el acompañante de Pedro Alliana en la dupla presidencial debe ser uno de los gobernadores o un diputado. Además, afirmó que están en sesión permanente y advirtió que podrían producirse fugas hacia la disidencia colorada si el vicepresidente se decanta finalmente por Marco Riquelme.

Consultado sobre estas declaraciones, el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, manifestó que desconoce la postura de los gobernadores y aseguró que existe consenso dentro de la bancada de senadores del peñismo para acompañar la candidatura de Alliana.

“La verdad que desconozco. En nuestro bloque de senadores reina la paz, en el sentido que hay una amplia mayoría de que acompañamos la candidatura de Alliana y no vamos a imponerle nada”, dijo.

“Desconozco en qué andan los gobernadores y me preocupo más ahora de los senadores para fortalecer la bancada”, agregó.

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“Nunca estuvieron convencidos”, afirma Bachi Núñez

Núñez también aseguró que la bancada de senadores del peñismo está convencida de acompañar el proyecto político del sector y ratificó su respaldo a la propuesta electoral.

“Estamos convencidos de este proyecto político y lo vamos a apoyar”, dijo.

Sin embargo, el legislador cuestionó a quienes, incluidos los gobernadores, pretenden condicionar la elección del compañero de fórmula de Alliana. Sostuvo que ese tipo de planteamientos demuestra una falta de convicción respecto al proyecto político.

“Entonces, nunca estuvieron convencidos. Sean gobernadores, senadores, diputados o intendentes que estén con esa posición; entonces, no estuvieron convencidos”, declaró.

Minimiza posibles fugas hacia la disidencia colorada

El titular del Congreso minimizó el eventual impacto de una salida de gobernadores del sector y afirmó que el nuevo movimiento cuenta con un amplio respaldo dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y de la disidencia colorada.

En ese sentido, señaló que el movimiento reúne alrededor del 80 y 90% del apoyo de los correligionarios de la ANR, mientras que el resto corresponde a la disidencia.

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“Bachi” Núñez apoya al candidato que elija Alliana

Al ser consultado sobre a qué aspirante a precandidato a vicepresidente respalda la bancada de senadores peñistas, Núñez afirmó que la decisión corresponde a Alliana y que acompañará su elección.

“Yo apoyo la decisión de Alliana, el (candidato) que él elija. Estoy convencido de que él va a elegir en base a lo que él piense que le conviene más al partido, al país y a él mismo”, refirió.

Asimismo, destacó que el precandidato seleccionado debe aportar a la chapa presidencial para fortalecer las posibilidades de victoria en los próximos comicios.