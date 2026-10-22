Municipalidad de Capiatá: Contratación directa para saltar control de Contrataciones

La Contraloría General de la República emitió su informe final de la auditoría realizada a la Municipalidad de Capiatá durante el 2023 en donde constató que para saltar los controles de la Dirección de Contrataciones Públicas se fraccionó indebidamente la construcción de obras.

Según el ente contralor la Comuna fraccionó indebidamente la construcción de empedrados bajo la modalidad de Contratación Directa.

Según se constató se acumularon G. 3.271.363.756, mediante contrataciones directas. Esta práctica contraviene la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y los principios de transparencia, concurrencia y eficiencia establecidos en la normativa de administración financiera.

Durante ese periodo la institución municipal contó con dos jefes comunales: del 1 de enero al 22 de setiembre estuvo a cargo del interino José Riquelme (ANR), y desde el 23 de setiembre hasta el 31 de diciembre a cargo de la electa Laura Gamarra (ANR), quien recientemente logró su rekutu.

El ente contralor detectó también otras múltiples irregularidades durante el periodo, como, por ejemplo la duplicación de subsidios o la contratación de jornaleros sin contar con documentación legal.

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¿Que dijo Laura Gamarra?

Consultada al respecto, la intendenta electa, Laura Gamarra, quien asume nuevamente el cargo el próximo tres de noviembre, indicó que las irregularidades no fueron cometidas durante su gestión, sino durante la gestión del interino José Riquelme.

Agregó que el resultado de la auditoría llegó a la Municipalidad de Capiatá recién hace 15 días, cuando ella dejó de ser intendenta, pues renunció para dedicarse a su campaña proselitista.

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“No fui yo la intendenta ese año. Nosotros pasamos por un periodo de volver a elección en Capiatá y yo asumí a finales de ese año. Al contrario, mi adversario político estuvo a cargo de la gestión 2023″, dijo Gamarra.

Manifestó que ella recibió la auditoría, pero no estaba bajo su gestión. Agregó que recién cuando ella asuma en noviembre se hará cargo de las indicaciones de la Contraloría.

“Yo no soy responsable de todos los descargos que hace la Municipalidad de Capiatá ante la Contraloría”, puntualizó Gamarra.

¿Que dice los documentos de la Contraloría General?

Si bien, la intendenta indicó que la auditoría se enfocó en la gestión de José Riquelme, la CGR, mediante la Nota CGR N° 456 del 2 de febrero del 2024 comunicó a la Municipalidad de Capiatá, el inicio de la auditoría, ya durante la gestión de Laura Gamarra.

En tanto que, la comunicación de observaciones fue remitida a la Municipalidad de Capiatá, vía Nota CGR N° 3228 el 3 de junio de 2025 para el descargo pertinente, mientras Laura Gamarra seguía en la gestión municipal.

Incluso la jefa comunal, el 12 de junio del 2025 mediante una nota inserta en el expediente CGR VIRTU Nº 2025-14001001-008763, solicitó prórroga en el tiempo de presentación del descargo.

Incluso se constataron en auditoría que ya durante la gestión de Gamarra también hubo varias irregularidades administrativas.