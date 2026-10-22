Política
22 de octubre de 2026 - 19:42

Peñistas juntos pero no revueltos en Canindeyú: Apoyo a Alliana de “La madrina” y el “Tigre” Ramírez

Cristina Villalba con blazer azul, César Ramírez en saco gris y Pedro Alliana con camisa clara, en ambiente formal con diversas personas.
Cristina Villalba y César Ramírez participaron de una reunión con Pedro Alliana, aunque en grupos separado.X Pedro Alliana

Mientras Santiago Peña está de viaje, el vicepresidente Pedro Alliana utiliza los “tiempo libres” que quedan de su actividad proselitista para gobernar. Sigue recibiendo a fichajes de excartistas, entre ellos, a “La madrina”, la diputada Cristina Villalba y al ministro de Deportes, César “Tigre” Ramírez, ambos de Canindeyú pero enfrentados políticamente.

Por ABC Color
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Entre ayer y hoy, Pedro Alliana presidente en ejercicio debido al viaje de Santiago Peña a Estados Unidos de América, tuvo una serie de reuniones que más que cuestiones de gobierno, tenían una clara intención de demostración de fuerza de cara a su postulación como precandidato a presidente del oficialismo para 2028.

En ese contexto, ya el miércoles recibió a la diputada y actual presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto, Cristina Villalba, que despejó toda duda sobre su apoyo al peñismo, al ir hasta la sede de la Vicepresidencia.

La conocida como “Madrina del Norte” hasta antes del quiebre en Honor Colorado era una fanática cartista, pero ahora ya confirmó su respaldo a Alliana para el 2028.

“¡Un gusto recibir a mi querida amiga, la diputada Cristina Villalba, junto a varios intendentes y dirigentes del departamento de Canindeyú! Compartimos un lindo encuentro, conversamos sobre el trabajo que venimos realizando y la importancia de seguir unidos", afirmó Alliana.

Ya hoy, el vicepresidente y precandidato presidenciable recibió a otro grupo oficialista de Canindeyú, pero enfrentado al de Villalba, el del ministro de Deporte, César “Tigre” Ramírez.

“¡Un gusto recibir a mi querido amigo César “Tigre” Ramírez, ministro de Deportes y exgobernador de Canindeyú, acompañado de intendentes y dirigentes de ese querido departamento! Compartimos una linda reunión, donde conversamos sobre los proyectos que queremos seguir impulsando para Canindeyú y su gente", escribió en este caso Alliana.

Además de las facciones de “La madrina” Villalba y “Tigre” Ramírez, también está cercano al oficialismo el diputado Benjamín Cantero, que no responde a ninguno de estos sectores.

Esto hace casi imposible que todos se mantengan en el oficialismo, al menos de cara a las internas de diciembre del próximo año, ya que los espacios políticos son finitos en el mismo movimiento.

Latorre también apareció junto a Alliana

Otro que se mostró hoy con Pedro Alliana fue el presidente de Diputados y aspirante a su dupla, Raúl Latorre, que también se mostró.

Supuestamente hablaron de temas en común del Ejecutivo y el Legislativo, aunque ninguno dio mayores detalles sobre la relevancia real de dicho encuentro.

“Compartimos una muy buena reunión, fortaleciendo el diálogo y el buen relacionamiento entre la Vicepresidencia de la República y el Congreso Nacional”, dijo escuetamente Alliana.