Villalba asegura que salud pública será prioridad en el presupuesto 2027

La Diputada Cristina Villalba explicó que el equipo legislativo trabaja en una reingeniería de los gastos superfluos dentro de las instituciones. Según la parlamentaria, este proceso se ejecutará con responsabilidad tras la instalación formal de la comisión bicameral, evitando decisiones apresuradas antes del 4 de octubre.

La legisladora descartó que el ajuste presupuestario contemple un aumento de impuestos en esta etapa. Aseguró que el enfoque se centra en optimizar los recursos existentes mediante un análisis detallado, institución por institución, para lograr un impacto real en los centros asistenciales del país.

Sobre la posibilidad de realizar recortes, la diputada confirmó que el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo sufrirá modificaciones. Enfatizó que el objetivo es redestinar los fondos identificados como gastos innecesarios hacia áreas críticas como la educación, la seguridad y, principalmente, la salud pública.

Villalba aclaró que no recibieron indicaciones específicas del Poder Ejecutivo para realizar ajustes, salvo la intervención previa del ministro de Economía. “La responsabilidad de la comisión es garantizar que la respuesta estatal se sienta efectivamente en los servicios de salud”.

Lea más: PGN 2027: MEC reduce recursos para inversión física y aprendizaje, pero eleva salarios

Respecto al programa Hambre Cero, la legisladora sostuvo que “el diseño actual, impulsado por el presidente de la República, funciona de manera positiva a nivel nacional”. Por lo tanto, descartó que el análisis presupuestario contemple retirar los recursos asignados a las gobernaciones para este programa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Internas en Honor Colorado

En relación con la situación interna del movimiento Honor Colorado, Villalba subrayó la importancia de mantener la unidad partidaria. “Hay que concentrar los esfuerzos en las próximas elecciones municipales, donde el Partido Colorado busca obtener la mayor cantidad de intendencias en todo el territorio nacional”.

La legisladora desestimó la existencia de facciones internas como el denominado peñismo. “Las reuniones de bancada se enfocan exclusivamente en temas institucionales y políticos de actualidad, sin que se hayan planteado divisiones o liderazgos paralelos dentro del grupo mayoritario”.

Por otra parte, Villalba reafirmó su lealtad al liderazgo del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. Destacó que “el trabajo conjunto con el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana garantiza la gobernabilidad y la sostenibilidad del país, bajo una estructura institucional sólida”.

Lea más: Crisis en Honor Colorado: crónica de un quiebre inesperado de cara al 2028

Sobre la designación de la dupla para la vicepresidencia, la legisladora sugirió esperar a que concluya la jornada cívica del 4 de octubre y evitó inclinarse por nombres específicos, al expresar afecto tanto por Baruja como por Latorre.

Villalba mencionó que todos los integrantes del movimiento poseen méritos y trayectoria, y no descartó que una mujer pueda ocupar espacios de relevancia en futuras candidaturas.

Finalmente, la diputada insistió en que el diálogo interno se intensificaría después de las elecciones municipales. “Los resultados de los comicios locales servirán como una plataforma fundamental para consolidar la estrategia del movimiento con miras a los desafíos políticos que enfrentará el país en el futuro.