Cámara de Primera Vivienda plantea ampliar el acceso al crédito y garantizar fondos para Che Róga Porã

La Cámara Paraguaya de la Primera Vivienda (Caprivi) formará parte de la Expo y Foro Che Róga Porã, que reunirá a desarrolladores inmobiliarios y entidades financieras para presentar viviendas, proyectos y alternativas de financiamiento. El evento, organizado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), se realizará el 25 y 26 de julio en el Centro Cultural del Puerto de Asunción.

El presidente de Caprivi, Arq. Sebastián Pérez, sostuvo que el desarrollo habitacional en Paraguay depende de tres factores centrales. El primero es ampliar la cantidad de familias que cumplen los requisitos crediticios, el segundo es aumentar la participación de las entidades financieras y el tercero es asegurar que el programa cuente con recursos suficientes y sostenidos en el tiempo, explicó.

Che Róga Porã está dirigido a familias con ingresos de hasta nueve salarios mínimos y ofrece financiamiento a plazos de hasta 30 años. La tasa máxima es del 6,5 % para solicitantes con ingresos de hasta seis salarios mínimos y del 9,9 % para quienes perciben más de seis y hasta nueve salarios mínimos. Este último segmento fue incorporado recientemente con la versión 3.0 del programa.

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Primera vivienda y el desafío de que más paraguayos accedan al crédito

“Debemos conseguir que más paraguayos accedan al crédito y puedan cumplir el sueño de la vivienda propia. Esto se logrará mediante el trabajo conjunto con el sector privado y siguiendo ajustando el programa de acuerdo con las necesidades que se identifiquen y con las condiciones del mercado”, expresó Pérez.

Aunque el programa busca ampliar las posibilidades de acceso a la primera vivienda para los sectores de ingresos medios, la aprobación de una entidad financiera continúa siendo decisiva. Como primer requisito, el solicitante debe ser calificado como sujeto de crédito por un banco, una financiera o una cooperativa habilitada. Además, la cuota mensual no puede superar el 40 % del ingreso global familiar.

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En ese sentido, Pérez remarcó que la calificación crediticia es la principal tarea pendiente en esta etapa del programa. “En eso están trabajando la AFD, el MUVH, los bancos y los demás integrantes del programa. El objetivo es que más personas puedan acceder al crédito y, finalmente, a una vivienda”, insistió.

Se necesitan más entidades financieras

En ese contexto, el titular de Caprivi remarcó la necesidad de incorporar a más bancos, financieras y cooperativas, de manera que las familias cuenten con mayores alternativas para solicitar los créditos. El programa opera actualmente mediante una red de 34 entidades financieras que canalizan recursos provenientes de la AFD.

“Los bancos privados están acompañando y realizan un esfuerzo importante para financiar estos productos. También vemos que se están incorporando cooperativas y que se generan nuevas alianzas (...) Todavía existe mucho por hacer, ajustar y mejorar, pero vemos con buenos ojos este nuevo mercado que se está generando alrededor de Che Róga Porã”, indicó.

Además de ampliar la participación de las instituciones financieras, el gremio considera fundamental garantizar la continuidad de los fondos destinados al programa. La disponibilidad sostenida de recursos permitirá dar previsibilidad tanto a las familias que buscan acceder a una vivienda como a las constructoras y desarrolladoras que deben proyectar nuevas inversiones, agregó el presidente de Caprivi.

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Ampliar oferta de viviendas en Che Róga Porã

Junto con la demanda de las familias que buscan acceder a su primera vivienda, otro componente central de Che Róga Porã es el impulso a la oferta inmobiliaria. El programa no solo financia la compra de casas y departamentos, sino también el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.

Pérez recordó que las sucesivas versiones del programa también modificaron el tipo de inmuebles disponibles. Inicialmente, la oferta estuvo orientada a viviendas en pozo y, posteriormente, se incorporaron propiedades terminadas. Con Che Róga Porã 3.0, la ampliación de los montos financiables y del rango de ingresos abrió espacio para departamentos y proyectos de mayor valor.

Según el presidente de Caprivi, estos cambios obligan al sector privado a adaptar sus productos a nuevos segmentos. Contó que la cámara cuenta con asociados que desarrollan exclusivamente viviendas, otros que ofrecen casas y departamentos y empresas especializadas en proyectos verticales.

“Uno de los desafíos para las empresas consiste en estructurar los proyectos de manera que la cuota sea comparable con el alquiler que ya paga una familia y no implique un aumento insostenible de sus gastos mensuales. Esto requiere evaluar cuidadosamente el precio del terreno, la superficie construida, la infraestructura necesaria y los demás costos del emprendimiento”, explicó.

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Acceso a la vivienda: El financiamiento es pilar del desarrollo inmobiliario

Para acompañar el aumento de la oferta habitacional, la versión 3.0 también mejoró las condiciones del Programa de Financiamiento para el Desarrollo de Emprendimientos Inmobiliarios (Prodesi) de la AFD. En ese sentido, incorporó una línea específica para financiar proyectos destinados a Che Róga Porã.

“Uno de los pilares del desarrollo inmobiliario es el financiamiento. Por la tasa, el plazo y las condiciones de Prodesi, estamos seguros de que muchos socios podrán acceder a estos créditos para desarrollar nuevos proyectos”, afirmó Pérez.

Mientras el Prodesi tradicional financia hasta el 70 % del valor de un proyecto, la nueva modalidad enfocada en Che Róga Porã contempla una cobertura de hasta el 85 %, con un tope de US$ 2 millones por operación y una tasa preferencial máxima del 9,9 %, según datos de AFD.

Para Caprivi, estas condiciones pueden facilitar la construcción de nuevos emprendimientos y ampliar la cantidad de viviendas disponibles para los beneficiarios del programa. “El Prodesi–Che Róga Porã abre nuevas posibilidades para desarrollar más emprendimientos y aumentar la oferta de viviendas. Estamos convencidos de que este es el camino”, remarcó Pérez.

Viviendas, financiamiento y debate

La Expo y Foro Che Róga Porã se realizará el sábado 25 y el domingo 26 de julio, en el Puerto de Asunción, con acceso libre y gratuito. El encuentro reunirá a entidades financieras, desarrolladores inmobiliarios, constructoras e instituciones públicas vinculadas al acceso a la vivienda.

Durante las dos jornadas, las familias podrán conocer los proyectos habitacionales disponibles, comparar alternativas y recibir orientación sobre los requisitos y las condiciones de financiamiento, informaron los organizadores. Bancos, financieras y cooperativas habilitadas participarán para atender consultas y acompañar a los interesados en el proceso de postulación.

“El programa Che Róga Porã ya es conocido. Existen familias que compraron sus viviendas y ya están habitándolas, hay créditos aprobados y otros proyectos que se encuentran en construcción o desarrollo. Por eso creemos que esta feria tendrá un gran alcance a nivel nacional”, sostuvo Pérez.

Presentarán proyectos de vivienda existentes

La exposición también permitirá a los desarrolladores, entre ellos los asociados a Caprivi y otros gremios, presentar casas, departamentos y nuevos emprendimientos incorporados al programa. El evento busca conectar en un mismo lugar a quienes necesitan una vivienda, las empresas que desarrollan los proyectos y las entidades encargadas de otorgar los créditos.

“Como empresarios y desarrolladores del segmento de la primera vivienda, consideramos que las condiciones de Che Róga Porã son únicas y que las familias deben aprovecharlas”, afirmó. Agregó que la exposición será un espacio para comparar proyectos, precios, ubicaciones y tipologías de vivienda.

En paralelo, el Foro Che Róga Porã contará con paneles y espacios de análisis sobre el desarrollo habitacional, el acceso al crédito y los desafíos para ampliar la oferta de viviendas. Participarán representantes de los sectores público y privado, con el objetivo de identificar obstáculos y plantear alternativas para reducir el déficit habitacional del país.