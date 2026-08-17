Che Roga Porã: los montos de financiación, las cuotas y las viviendas entregadas por departamento

El programa Che Roga Porã, impulsado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), registra hasta la fecha 7.300 solicitudes habitacionales, según datos proporcionados por la institución.

Todas estas postulaciones ya pasaron un “primer filtro” realizado por la plataforma oficial de inscripción, que contempla, entre otros aspectos, la revisión de antecedentes y de la situación en la Central de Riesgos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Del total de solicitudes registradas, 5.421 ya fueron preaprobadas, lo que representa aproximadamente el 74% de las postulaciones que superaron esta primera etapa. En tanto, 1.879 solicitudes permanecen pendientes de análisis dentro del proceso de evaluación correspondiente.

El viceministro de vivienda e infraestructura del MUVH, Víctor Villasboa, destacó que la cantidad de solicitudes refleja el interés de la ciudadanía en acceder a una solución habitacional mediante este programa.

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Che Róga Porã: Ya fueron entregadas 3.592 viviendas

En paralelo al proceso de evaluación de nuevas solicitudes, el programa registra 3.592 soluciones habitacionales entregadas hasta la fecha, destinadas a familias de distintos departamentos del país.

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De dicha cantidad, 1.915 viviendas financiadas son financiadas a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), según los datos proporcionados por el MUVH.

El departamento de Central concentra la mayor cantidad de viviendas entregadas, con 1.450 soluciones habitacionales, de acuerdo con los datos.

En Asunción fueron entregadas 43 viviendas, mientras que Alto Paraná registra 99 soluciones habitacionales.

También se reportan entregas en Itapúa, con 33 viviendas; Cordillera, con 13; Caaguazú, con 9; Presidente Hayes, con 7; Misiones, con 6; Ñeembucú, con 5; y otros departamentos con cantidades menores.

En total, las 3.592 soluciones habitacionales entregadas representan un monto promedio de préstamo de G. 308,8 millones.

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¿Cuánto se paga por las viviendas?

Los datos del MUVH muestran que el promedio general del plazo de financiación es de 249 meses, mientras que el plazo máximo llega a 360 meses, equivalente a 30 años.

A nivel general, el monto promedio de la cuota es de G. 2.616.611, mientras que la cuota máxima promedio consignada en el cuadro alcanza G. 3.740.130 (ver monto de las cuotas promedio en la infografía).

Sin embargo, las condiciones varían según el departamento, el monto financiado y el plazo de cada operación.

Por ejemplo, en Central, donde se concentra una importante cantidad de las viviendas entregadas, el monto promedio del préstamo es de G. 324,2 millones, con una cuota promedio de G. 2.443.635 y una cuota máxima registrada de G. 5.256.549.

En Asunción, el préstamo promedio asciende a G. 420,2 millones, con una cuota promedio de G. 3.144.925 y una cuota máxima de G. 5.696.915.

En Alto Paraná, por su parte, el monto promedio financiado es de G. 304,7 millones, mientras que la cuota promedio alcanza G. 2.340.639 y la máxima llega a G. 4.244.361.

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Un programa con fuerte participación de jóvenes

Otro de los datos destacados por el viceministro Villasboa es el perfil etario de quienes buscan acceder a una vivienda mediante Che Róga Porã.

El promedio de edad de los postulantes es de 34 años, lo que, según la institución, evidencia una importante participación de jóvenes y adultos jóvenes interesados en acceder a su primera vivienda.

El programa busca facilitar el acceso a soluciones habitacionales mediante financiamiento de largo plazo, con condiciones que varían de acuerdo con el monto de la operación y la capacidad de pago del beneficiario.

Con 5.421 solicitudes preaprobadas, el siguiente desafío consiste en completar las etapas de evaluación y formalización para que una mayor cantidad de estas postulaciones puedan convertirse efectivamente en nuevas soluciones habitacionales.