La “maldición” de vivir en Asunción: Impuestos altos, baches y promesas incumplidas en el barrio Itay

Los pobladores de la calle Joel Estigarribia, en el barrio Itay de Asunción, cumplieron once meses de espera ante la promesa incumplida de la gestión del intendente Luis Bello (ANR-cartista) de pavimentar un tramo crítico de 300 metros. Hace décadas que soportan empedrados destruidos, la amenaza constante de los raudales y cargas tributarias elevadas. Ahora, cuestionan el destino de los fondos asignados para la obra y expresan el desencanto de sentirse en desventaja frente a los servicios del municipio colindante de Fernando de la Mora.

Calle Joel Estigarribia en el barrio Itay: Vecinos exigen asfalto a Luis Bello tras décadas de abandono municipal

Residentes del barrio Itay de Asunción reclaman a la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista), la pavimentación de la calle Joel Estigarribia, arteria que se encuentra en un estado de deterioro severo tras décadas de convivencia con un empedrado destruido.

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Aunque existe un sector de dicha vía que fue asfaltado hace años cerca de la avenida Santa Teresa, el tramo de aproximadamente 300 metros comprendido entre Lázaro González y el canal pluvial del arroyo permanece en pésimas condiciones e intransitable.

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La falta de obras oficiales obligó a los vecinos a realizar intervenciones caseras, aplicando capas de hormigón por cuenta propia y rellenando los pozos con escombros para poder circular con sus vehículos. Los pobladores expresan su indignación al comparar su realidad con la de municipios limítrofes.

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“Nosotros somos la capital de la República y sin embargo, estamos totalmente abandonados por las autoridades. Acá el impuesto es elevadísimo. Vos pasás acá al otro lado, a una cuadra está Fernando de la Mora. La mitad de precio es el impuesto inmobiliario, pero ellos tienen asfaltado, tienen los desagües pluviales y calles como la gente”, sintetizó Ramón Licitra, un vecino.

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Obras paradas en Asunción: Denuncian desaparición de fondos de Itaipú y amenazan con demandas a la comuna

Los pobladores de la zona remarcan que desde hace casi un año, un dictamen oficial emitido el 20 de noviembre de 2025 por el Departamento de Fiscalización de Obras de la comuna, aprobó incluir la arteria dentro del paquete de obras del Plan Asu 400, financiado en parte por la Itaipú Binacional.

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Pese a ello y a una nota formal entregada en manos del propio intendente Luis Bello por los pobladores, en una visita de este al barrio, los trabajos jamás comenzaron, generando una fuerte sospecha entre los frentistas sobre el destino final de esos recursos económicos.

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“La plata de Itaipú que vino para eso desapareció y no empezó esto. Evidentemente se fue para campañas políticas”, expresó Sara Ibarra, expresidenta de la comisión vecinal. “Exigimos toda la comunidad, a todos los vecinos, a que esos fondos regresen a lo que hemos pedido”, añadió la lideresa vecinal.

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Por su parte, otro referente vecinal, Luis Alberto Meza, enfatizó la falta de avances físicos y lanzó una advertencia legal directiva contra la administración: “Si no nos responde ahora y termina este periodo, yo creo que incluso podemos accionar nosotros en la justicia por esto”.

Arroyo Itay y raudales: Vecinos construyen muros y compuertas metálicas ante la inacción de la Municipalidad

La cercanía directa con el cauce del arroyo Itay convierte a la calle Joel Estigarribia en un canal de fuertes y peligrosos raudales en días de precipitaciones intensas, como los que se viven en los últimos meses en Asunción, poniendo en riesgo permanente la estructura de las viviendas de la zona.

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Ante la vulnerabilidad por inundaciones, las familias debieron realizar modificaciones arquitectónicas en sus fachadas, construyendo muros de contención, rampas pronunciadas e instalando compuertas metálicas anti raudales en las entradas para proteger sus casas.

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A la par de los desbordes pluviales, la acumulación permanente de charcos de agua servida en las hendiduras del terreno agrava las condiciones sanitarias, obligando a los propios residentes a desembolsar dinero de su bolsillo para el mantenimiento del camino.

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Cansado del deterioro de la calzada, un vecino relató la respuesta dada a las autoridades comunales ante los reclamos de cobro de impuestos: “Les dije que cuando me vengan a bachear esto y dejen una calle como la gente, voy a acercarme con mil gustos a pagar mis impuestos”.

Impuesto inmobiliario alto y basura: Asunción cobra más caro que Fernando de la Mora pero ofrece peor servicio

Los denunciantes cuestionan además la marcada disparidad entre las cargas impositivas que abonan en la capital, sin ningún tipo de beneficios, frente a los reducidos costos que pagan los pobladores de la vecina ciudad de Fernando de la Mora, ubicada a solo 100 metros del lugar.

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Mientras que en Asunción los impuestos inmobiliarios y las tasas de recolección suman cifras de hasta G. 4 millones por año, el servicio municipal de recolección de basura sufre interrupciones periódicas que superan una semana de duración.

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“Los del servicios de recolección vienen cuando se acuerdan. Hace una semana que no están pasando a llevar todas las bolsas”, dijo Licitra. En un recorrido por la zona, ABC constató la presencia de grandes cantidades de basura acumulada por el deficiente servicio.

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Esta irregularidad municipal derivó en la formación de vertederos irregulares sobre esquinas estratégicas como Profesor Carlos Dos Santos y Arturo Pereira, donde se acumulan bolsas de basura, ramas de poda y malezas entre las veredas abandonadas.

Avenida Santa Teresa colapsada: Cráteres, baches y peligro constante para el tránsito entre Asunción y ciudades vecinas

Apenas a un par de cuadras de la zona de conflicto por la falta de obras, la avenida Santa Teresa, de vital importancia en la conexión vía entre Asunción y Fernando de la Moral, presenta un crítico estado de deterioro en su capa asfáltica a lo largo de su trayecto entre las avenidas Madame Lynch y Mariscal López.

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La calzada exhibe cráteres y baches de gran envergadura tanto en el centro como en los bordes, con un pavimento sumamente agrietado que se desintegra paulatinamente y que tiene material suelto expuesto sobre la superficie de la vía.

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Los automóviles, colectivos, camiones de reparto y motocicletas que circulan por la vía se ven obligados a realizar maniobras peligrosas, frenando bruscamente o invadiendo carriles contiguos para esquivar los hundimientos profundos del terreno.

La falta de un drenaje eficiente provoca extensos anegamientos y acumulación permanente de agua y sedimentos que ocultan la profundidad real de los pozos, reduciendo drásticamente la calzada útil y acelerando la destrucción vial.