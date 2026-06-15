Avenida España se “hunde” esperando el fallido desagüe pluvial de Nenecho

El prolongado retraso en las millonarias obras del desagüe pluvial de Santo Domingo, en Asunción, ya muestra su peor rostro sobre la estratégica avenida España, en el barrio Manorá. Los trabajos de infraestructura planificados para mitigar el impacto de los raudales en la zona registran demoras críticas que afectan directamente la circulación vehicular.

La importante avenida, convertida en un peligroso escenario de baches profundos, asfalto desgranado y agua servida de forma constante, aún espera la intervención que había prometido el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) con los bonos G8 (2022). Su administración desvió el dinero de esa emisión, que debió ser utilizado en exclusiva para obras, a salarios y otros gastos corrientes.

Mientras tanto, miles de conductores sufren el perjuicio y pagan diariamente los platos rotos del colapso capitalino al transitar por una zona desatendida por el municipio. El dinero que debió salvar a la ciudad de las inundaciones, terminó diluyéndose.

El mapa del caos en Avenida España: Destrucción desde Malutín hasta San Rafael

El estado crítico de la avenida es particularmente severo en el tramo comprendido entre las calles Malutín y San Rafael, afectando seriamente a los cruces con las calles Senador Long y Dr. Francisco Morra. En ese trayecto se constatan enormes baches ubicados en plena calzada que obligan a los conductores a realizar maniobras evasivas peligrosas para no dañar sus vehículos.

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El pavimento de la zona afectada muestra un asfalto completamente desgastado e irregular con zanjas que acumulan agua estancada al borde mismo de las veredas. Esta situación demuestra que las tareas de parches superficiales ya no dan abasto ante el persistente retraso de la obra de fondo.

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Este tramo forma parte del trazado original del proyecto pluvial de la cuenca de Santo Domingo adjudicado al Consorcio Pluvial Santos, integrado por las empresas Covipa y Chávez Construcciones, representadas por Óscar Rubiani, por un monto total establecido de G. 72.389 millones, de los cuales ya se desembolsaron G. 17.871 millones.

La palada inicial se había registrado el 27 de marzo de 2025, con un plazo de ejecución de los trabajos planificado en 12 meses. Habiendo pasado más de 14 meses, la obra registra un avance de ejecución de apenas el 30%, según datos de la propia Municipalidad. En sus redes sociales, la gestión del intendente actual, Luis Bello, dice que “ya se notan avances significativos” en el proyecto.

El desvío de los bonos G8 de “Nenecho” frenó el avance de las obras

El retraso de este y otros proyectos, que contaban con G. 360.000 millones de los bonos G8 (2022) para su financiamiento, es consecuencia directa del desvío de más de G. 512.000 millones, denunciado por ABC y confirmado por la Contraloría General de la República (CGR).

En marzo pasado, la directora de Obras de la Municipalidad, Mirtha Acha, había reconocido que la falta de pago a los contratistas de los desagües pluviales “fue uno de los factores que hizo que el ritmo disminuyera”.

Carlos Pereira, interventor de la gestión de Rodríguez, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió ese dinero al pago de salarios municipales y otros gastos corrientes.

La gestión de Luis Bello avanza a “paso de tortuga” y sitia el barrio Manorá

Bajo la administración del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), los frentes de trabajo siguen marchando a paso de tortuga en los barrios. La lentitud arrastra las consecuencias del cierre por más de un año de la calle Nuestra Señora del Carmen, generando millonarias pérdidas comerciales.

Los inconvenientes se trasladaron ahora al barrio Manorá, sobre todo para quienes residen en la calle Melvin Jones entre Agustín Pío Barrios y Roque Centurión Miranda. La apertura descontrolada de zanjas y acumulación de grandes montículos de tierra frente a los portones residenciales bloquean por completo la salida de los vehículos.

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La inestabilidad de la superficie por capas de arena lavada y humedad ya provocó múltiples caídas de peatones y adultos mayores en pozos. A la par, los vecinos denunciaron que la destrucción total de las veredas causó el confinamiento forzoso y el aislamiento absoluto de personas no videntes que habitan la cuadra.

El deterioro asfáltico severo se extiende sobre la calle Agustín Pío Barrios, en el tramo comprendido entre Melvin Jones y San Rafael. El pavimento presenta hundimientos significativos por el tráfico desviado y el paso de camiones pesados, exhibiendo baches cubiertos de agua y registros abiertos señalizados solo con neumáticos viejos.