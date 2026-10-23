TSJE lanza la campaña “Soy joven, quiero votar” para incluir a 87.000 jóvenes en el padrón

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) anunció el lanzamiento de la campaña nacional “Soy joven, quiero votar”, una iniciativa enfocada en instar a miles de jóvenes a actualizar sus datos de domicilio e ingresar correctamente al padrón de cara a las Elecciones Nacionales y Departamentales de 2028.

El director de Procesos Electorales del TSJE, Carlos María Ljubetic, informó que la campaña se desplegará a partir del 2 de noviembre y que el plazo límite para concretar las actualizaciones vence impostergablemente el 30 de diciembre de 2026.

La medida responde a una problemática recurrente con la Ley de Inscripción Automática: miles de ciudadanos figuran en el registro pero carecen de una dirección domiciliaria declarada, lo que impide asignarles un local de votación cercano.

De acuerdo con los datos presentados por Ljubetic, existen aproximadamente 87.000 jóvenes en todo el país que no cuentan con datos de domicilio confirmados en el sistema electoral.

“La Justicia Electoral no puede adivinar el domicilio de la gente. Si no tiene declarado el domicilio en Identificaciones o no acudió a actualizarlo, nosotros no podemos adivinar. Por mayor buena voluntad que tengamos, no vamos a poder incluirles en un local donde efectivamente puedan votar”, remarcó el director de Procesos Electorales.

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Despliegue operativo y verificación web

La campaña abarcará los 263 distritos de Paraguay. Para facilitar el trámite, funcionarios del TSJE recorrerán instituciones de educación media y universidades, además de instalar mesas de atención en puntos de alta concurrencia ciudadana como el Registro Civil, la Dirección de Identificaciones y eventos masivos como las festividades de Caacupé.

Ljubetic aclaró que los estudiantes que sean menores de edad requerirán la firma y autorización de sus padres o tutores legales para formalizar el registro.

Además, los interesados pueden ingresar a la página web institucional del TSJE con su número de cédula para consultar si sus datos figuran incompletos o desactualizados.

Asimismo, la institución acordó con la Dirección de Identificaciones de la Policía Nacional que la declaración de domicilio sea un requisito obligatorio e ineludible al momento de tramitar o renovar la cédula de identidad.

Condiciones, traslados y depuración del padrón

En cuanto al traslado de electores en general que hayan cambiado de ciudad o barrio, Ljubetic precisó que el periodo para realizar este trámite presencial en las casi 270 oficinas del Registro Electoral también vence el 30 de diciembre.

Explicó que mientras los jóvenes con inscripción automática solo deben actualizar sus datos, los electores tradicionales deben realizar una nueva inscripción que invalida la anterior.

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Ante la consulta sobre posibles gestores intermedios para estos cambios, el funcionario fue tajante: “La Justicia Electoral no se basa con gestores; prohíbe terminantemente que una persona cambie de distrito si no acude personalmente a la oficina del Registro Electoral”, enfatizó.

Respecto a la depuración de fallecidos en el padrón, el director concluyó que la institución se encuentra trabajando de forma coordinada con el Registro Civil y que dicho proceso continuará ajustándose de cara a 2028 con los certificados de defunción correspondientes.