Soledad advierte que Municipalidad es “un desorden” y promete destapar la olla desde el primer día

A pocos días de asumir la conducción del municipio el próximo 3 de noviembre, la intendenta electa de Asunción, Soledad Núñez, analizó el estado actual de la comuna capitalina, la marcha de los trabajos de transición y los ejes de su plan de gobierno.

La jefa comunal electa hizo hincapié en la necesidad de un involucramiento activo de la ciudadanía, la erradicación del “desorden institucional” y la implementación de soluciones urgentes tanto en servicios básicos como en planificación urbana.

Durante la entrevista, Núñez expuso que la falta de sistematización de la información dentro del municipio refleja problemas estructurales históricos. “La municipalidad es un desorden”, afirmó categóricamente, señalando que la falta de datos ordenados dificulta conocer con exactitud el estado real de cada dirección.

“Nosotros encontramos muy buena predisposición en términos de la expresión de voluntad, pero después la realidad es de que esa municipalidad es un desorden. Estamos siendo simplemente testigos de lo que ya sabíamos: una institución que requiere reformas muy profundas para funcionar en buenas condiciones”, remarcó.

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Frente a esta situación, reiteró el compromiso asumido con los electores durante la contienda electoral: “Yo les prometí durante campaña y lo voy a cumplir, abrir esa caja de Pandora, esa caja oscura que hoy es la municipalidad, destapar la olla. Desde el día número uno le voy a contar a la gente lo que encontramos en cada rincón”.

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Como parte de su plan de ordenamiento institucional, Núñez detalló que se encuentra en pleno proceso de readecuación del organigrama municipal para eliminar dependencias creadas de manera innecesaria.

Reveló que hoy existen direcciones y departamentos redundantes creados históricamente “simplemente para crear feudos y darle a diferentes sectores políticos”.

Anunció que simplificará y unificará las estructuras, además de implementar manuales de funciones y sistemas de calidad para que la institución “funcione como un relojito suizo”.

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La actual Dirección de TICs pasará a ser una Dirección de Innovación y Transformación Digital, enfocada en la digitalización, simplificación de trámites y transparencia.

Destacó la respuesta voluntaria de la ciudadanía y gremios técnicos dispuestos a aportar sin exigir cargos a cambio.

Para la intendenta electa, este apoyo representa un activo clave tras una victoria electoral que calificó como “una victoria inédita, una victoria épica porque lo que logramos en términos de vencerle a la estructura de la billetera y del poder es bastante alentador”.

Medidas inmediatas y vertederos clandestinos

En relación con los tiempos de respuesta que demanda la capital, la jefa comunal diferenció las acciones urgentes de shock de aquellas de mediano plazo. Entre noviembre y diciembre se priorizarán cuatro áreas críticas como son “la recolección de basura, la limpieza de las calles, el bacheo permanente y el orden del tránsito”.

Advirtió que la informalidad florece cuando el servicio formal no funciona y anunció que en los primeros 30 días se lanzará una aplicación móvil para denunciar basurales. “Se desplegará a la policía de fiscalización municipal junto con la instalación de cámaras de videovigilancia para sancionar a los infractores”.

Paralelamente, planteó formalizar la recolección diferenciada y crear plantas de separación y acopio junto con los recicladores.

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Revitalización del Centro Histórico

Tras recordar que el centro de la ciudad cuenta con “más de 250.000 metros cuadrados abandonados”, indicó que la clave no reside en intervenciones cosméticas, sino en recuperar la vocación residencial atacando los problemas de inseguridad y ampliando la oferta de vivienda accesible.

En el plano urbanístico y social, abordó la contingencia ante el fenómeno de El Niño y la falta de planificación urbana en ejes de crecimiento vertical como el de la avenida Molas López.

Al respecto, sostuvo la urgencia de hacer cumplir el Plan Regulador y frenar la aprobación de proyectos que no cuenten con previsiones de infraestructura básica ni espacios públicos adecuados.

Asimismo, sobre el abordaje social en zonas vulnerables como el Barrio San Francisco, los Bañados o Barrio Obrero, se comprometió a restituir la presencia municipal a través de equipos interdisciplinarios y planes de gestión social continuos.

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Respecto al escenario legislativo con la Junta Municipal, concluyó que apostará al diálogo bajo criterios de sentido común, manteniendo la firmeza frente a eventuales trabas políticas:

“Lo que no voy a hacer es dejarme extorsionar bajo la excusa de la gobernabilidad para ceder, para tener que concesionar, para tener que simplemente continuar con vicios que hoy están en la municipalidad. Yo vengo a tomar las decisiones que prometí en campaña”, sentenció.