Presupuesto 2027: El “clavo” salarial de US$ 142 millones que Luis Bello heredará a Sole Núñez en Asunción

La Junta Municipal de Asunción analiza actualmente el proyecto de Presupuesto General 2027, presentado por el intendente saliente Luis Bello (ANR-cartista). El documento confirma que su gestión mantiene la matriz presupuestaria heredada de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), en la que se prioriza el gasto salarial frente al desarrollo de infraestructura para la capital. Bello mantiene además la estructura “plurianual”, cuestionada por la oposición.

Proyecto de Presupuesto 2027 en Asunción: ingresos crecen 11% pero cae la inversión en obras públicas

El proyecto contempla un incremento global del 11%, tanto en los ingresos estimativos como en los gastos proyectados, alcanzando los G. 2,2 billones, frente a los G. 1,9 billones presupuestados para 2026. Dentro de esta proyección financiera, uno de los datos más llamativos es el de servicios personales, para el cual la gestión del intendente estima que se requerirá de G. 792.986 millones, aproximadamente US$ 142 millones.

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Este monto representa un aumento de G. 1.300 millones en comparación con el presupuesto asignado para el ejercicio en curso, para el cual la misma gestión había previsto G. 791.690 millones. Según contó el propio intendente saliente a la intendenta electa, Soledad Núñez, la Municipalidad mantiene una plantilla de más de 8.500 funcionarios.

Frente al notorio incremento en el rubro salarial, la gestión de Bello prevé en su plan presupuestario una reducción de G. 4.843 millones en la estimación de uno de los rubros más sensibles de la capital, la inversión destinada a obras de infraestructura. De los más de G. 445.167 millones previstos en el presupuesto 2026, el proyecto de presupuesto 2027 estima un descenso a G. 440.324 millones.

Gastos salariales de la Municipalidad de Asunción absorben el 60% de los ingresos tributarios

Otro hecho llamativo, que indica la continuidad de la matriz presupuestaria, es el peso que el gasto en servicios personales tiene en comparación con las estimaciones de recaudación. Los G. 792.986 millones presupuestados para salarios absorben casi el 60% de los G. 1,3 billones que representarán los ingresos tributarios proyectados para el municipio el año que viene.

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En contraste con el costo de la planilla salarial, la estimación para obras de infraestructura de uso público es de G. 440.324 millones, monto que equivale al 32% de toda la recaudación tributaria estimada para 2027.

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Al desglosar el rubro de servicios personales, el personal contratado representa la mayor parte de la torta, con G. 358.534 millones, lo que representa el 45% del total estimado para servicios personales. De esa cifra, G. 345.067 millones —el 96% del pago a contratados— corresponden a los jornaleros.

La estructura del gasto en personal se completa con G. 230.650 millones asignados a remuneraciones básicas, es decir, el pago para nombrados, y un total de G. 176.796 millones presupuestados en concepto de asignaciones complementarias, como subsidio familiar, bonificaciones y gratificaciones, entre otras.

El modelo Nenecho: el desbalance entre el 91% ejecutado en salarios y el magro 7,5% en obras

La continuidad del modelo es todavía más clara cuando analizamos los antecedentes. El análisis de la ejecución del presupuesto del año 2025, periodo que incluyó los últimos meses de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) y los primeros de Luis Bello, refleja un desbalance estructural, donde el gasto en salarios alcanzó una ejecución del 91% de lo presupuestado, frente a un magro 7,5% destinado efectivamente a obras.

Durante ese período, la partida de servicios personales se llevó G. 728.323 millones, más del 60% de la ejecución total anual. En contraste, en la Inversión Física —obras— apenas se ejecutaron G. 41.603 millones, un magro 3,5% del gasto total y un 7,5% del presupuesto destinado a ese rubro.

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Durante el primer cuatrimestre de 2026, periodo completamente a cargo de Luis Bello, el informe de gestión volvió a confirmar que su gestión mantuvo la asimetría en la distribución de los recursos financieros. El rubro de servicios personales (salarios) superó los G. 230.172 millones, absorbiendo el 70% de todo el dinero ejecutado por la municipalidad.

De enero a abril de 2026, la desproporción fue tan clara que hasta lo destinado al pago de bonificaciones para el personal, G. 29.239 millones, superó a los G. 27.754 millones que fueron invertidos en obras de infraestructura.

Servicio de la deuda pública: bonos municipales asfixiarán el presupuesto de Asunción en 2027

El proyecto presupuestario contempla además una asignación financiera significativa para el Servicio de la Deuda Pública, correspondiente a los compromisos de los bonos municipales, fijada en un total de G. 264.991 millones para el ejercicio fiscal 2027. Dentro de este apartado financiero, el componente más pesado corresponde al pago de intereses de los bonos emitidos, que absorbería un total proyectado de G. 252.342 millones.

Asimismo, el plan financiero incluye las obligaciones destinadas a las amortizaciones de capital de la deuda pública interna, calculadas en un monto de G. 12.500 millones para el año que viene. La estructura del endeudamiento municipal se complementa con la estimación de comisiones asociadas a las operaciones financieras por un valor total de G. 149.000.000.

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La intendenta electa, Soledad Núñez, quien asumirá el próximo 3 de noviembre heredará un asfixiante sobreendeudamiento que incluye cuotas de capital e intereses por más de US$ 212 millones hasta 2031, hipotecando severamente las finanzas públicas de la municipalidad capitalina para los próximos periodos administrativos, incluso hasta 2035.

La próxima administración deberá además concluir las 4 obras iniciadas, pero no concluidas por el “combo cartista”, producto del monumental desvío de G. 512.000 millones de bonos, incluida la emisión G8 (2022), por G. 360.000 millones, que debieron destinarse a obras de infraestructura urbana, pero terminaron siendo utilizados para el pago de salarios y otros gastos corrientes

Intendencia de Asunción vuelve a incluir la millonaria venta de tierras en la Franja Costera

En el apartado de recursos financieros, los ingresos corrientes estimados para el año 2027 alcanzan un total de G. 1,9 billones, sostenidos de forma principal por la categoría de ingresos tributarios, calculada en G. 1,3 billones.

En el rubro de impuestos a la propiedad, de un total de G. 544.961 millones estimados, el presupuesto 2027 incluye una recaudación calculada en G. 351.505 millones para el Impuesto Inmobiliario y G. 147.615 millones para el Impuesto a la Construcción, mientras los impuestos sobre bienes y servicios suman G. 305.958 millones, donde la Patente Comercial aporta G. 271.140 millones.

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Por su parte, la recaudación por tasas se proyecta en G. 323.551 millones, destacando recolección de residuos (G. 108.172 millones), disposición final (G. 79.715 millones) y limpieza pública (G. 76.315 millones), sumados a otros ingresos tributarios por G. 185.127 millones, encabezados por la contribución por conservación de pavimento con G. 140.858 millones.

Entre los recursos no tributarios, la administración de Bello volvió a incluir dentro de las estimaciones de ingresos de capital un monto de G. 174.634 millones provenientes de la proyectada venta de bienes inmuebles en la Franja Costera, intentada sin éxito por la gestión de Rodríguez y cuestionada por varios sectores de la sociedad civil.

Nueva Junta Municipal podría decidir aprobación o cambios en el presupuesto 2027

Este proyecto de presupuesto 2027 está siendo estudiado actualmente en la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal y, atendiendo que aún hay tiempo para su análisis, existe la posibilidad de que si aprobación o modificaciones ya vayan a ser responsabilidad de los nuevos concejales electos, que asumirán el cargo en los primeros días de noviembre, junto con Soledad Núñez. Con todo, la mayoría de estos ediles ya hacen parte de la actual corporación legislativa, siendo en su mayoría, colorados cartistas.