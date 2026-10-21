La Comuna de Asunción es “una tortura” para el sector privado, dice Sole Núñez

Soledad Nuñez, intendenta electa de Asunción, asumirá el 3 de noviembre próximo en la administración del municipio. En el marco del proceso de transición entre la administración del colorado oficialista Luis Bello y la opositora, realiza reuniones con varios sectores para atender las necesidades de los mismos.

Hoy se reunió con representantes de la CAP y abordaron los temas de la relación público privada de la administración municipal. Soledad insistió en que encontraron una institución extremadamente desordenada, por lo que el cambio necesita el involucramiento directo del sector privado, ya que se debe transformar en una gran causa nacional el recuperar, levantar y reconstruir la capital.

“Queremos crear una mesa de conversación permanente con el sector privado para orientar las inversiones en la ciudad, para poder orientar cuál es el trabajo del sector privado, tener una municipalidad que acompaña también al que emprende, al que busca generar recursos dentro de la ciudad. Hoy la municipalidad es una tortura, es simplemente una máquina de impedir muchos procesos de avance para el sector privado”, sostuvo.

Lea más: ¿Cuándo asumen Soledad Núñez y concejales electos de Asunción?

Situación financiera de la Municipalidad de Asunción

La Municipalidad de Asunción atraviesa una de las mayores crisis financiera, tema que fue tratado durante la reunión, insistiendo en que Asunción es una ciudad que produce, donde hay recursos, y su problema no es que no hay plata, sino la mala administración.

Por eso, la intendenta electa insistió en que la lucha se centrará en acabar con las cajas paralelas que hoy desvían cerca del 40% del presupuesto anual de la municipalidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Incrementar los ingresos corrientes de la municipalidad, reducir los gastos superfluos para poder afrontar y combatir todos los males que hacen que el dinero del contribuyente simplemente desaparezca”, refirió.

Agregó que hoy la municipalidad todavía es una caja oscura para su equipo, pero recaban todos los datos en de cualquier irregularidad que encuentran para atacarla y hacerla pública, ratificando así su compromiso radical de transparencia.

Lea más: Revelan lo que priorizará Sole Núñez al asumir la Comuna de Asunción

Además, dijo que será una intendenta muy activa y presente en todos los rincones de la ciudad recorriendo las dependencias municipales. Con respecto a los G. 20 mil millones que Stephan Rasmussen, coordinador del equipo de transición dijo que estarían disponibles para la cobertura de gastos rígidos, explicó que todavía aguardan todos los documentos que les deben entregar la semana que viene con el corte administrativo.

Contraloría e interventor estarán desde el lunes

Precisó que desde el lunes estarán tanto fiscalizadores de la Contraloría General de la República (CGR) como el interventor Carlos Pereira para recabar toda la información para el corte administrativo.

También detalló que aguardan tener una reunión con el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, para hablar del plan de contingencia ante la emergencia que causará El Niño y las inundaciones que se esperan para las zonas ribereñas de Asunción, ya que es algo inminente y que preocupa a la gente.

Por su parte, Gustavo Egüez, de la CAP, dijo que uno de los puntos principales que trataron hoy con la intendenta electa es cómo mejorar o por lo menos cómo gestionar mejor la administración pública en cuanto a la cantidad de funcionarios.

Lea más: Municipalidad de Asunción: Soledad Núñez presenta su equipo de transición y advierte que será “implacable” contra planilleros

“Nos comentaba que cuando ella se siente en ese sillón va a tener información más acabada. Los primeros análisis que están así viendo, obviamente, tienen algunos datos que podía tener algunos defectos, pero obviamente hay que ser cautos en esto y esperar que ella asuma la intendencia para poder tener una un dato más claro y contundente sobre qué se puede hacer con lo que tenemos hoy día”, refirió.

Afirmó que la ciudad de Asunción necesita recuperar o por lo menos la intendencia de Asunción necesita recuperar la confianza de todos los asuncenos. Entre los problemas más acuciantes citó el tránsito, las calles en mal estado y la limpieza de las calles.

La conformación de la Junta Municipal de Asunción

Soledad Núñez dijo que le gustaría gobernar con un titular de la Junta Municipal que acompañe el proyecto, pero recordó que solo 9 de los 24 concejales electos son de su equipo, siendo los del Partido Colorado mayoría con 15 concejales.

Con respecto al conflicto interno en Honor Colorado, luego de que se abrió un nuevo movimiento tras la salida de Santiago Peña y Pedro Alliana de Honor Colorado, movimiento del titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, dijo que están atentos porque hace a la coyuntura política nacional actual, pero están concentrados en su deber y responsabilidad de reconstruir Asunción.

Lea más: Soledad Núñez, virtual intendenta de Asunción: “Gané con votos colorados”

“Entendemos que estamos entrando nuevamente a un año electoral, esta vez a nivel nacional es la primera vez que dos elecciones están muy cerca, entonces eso va a formar naturalmente parte de de la dinámica, digamos, a posteriori, pero observando, viendo cuál es el desenlace de todas estas turbulencias que estamos viendo”, precisó.

Invitó a toda la ciudadanía a involucrarse con sus comisiones vecinales para que sean parte del proceso de reconstrucción de Asunción, ya que si bien como autoridades realizarán el trabajo dentro de la municipalidad, se necesita de una ciudadanía activa, protagónica para que Asunción vuelva a estar en el lugar que alguna vez estuvo en la historia de ser gran referente como ciudad donde “da gusto vivir, donde se puede trabajar bien, una ciudad que progresa, que sale adelante, incluso a nivel no solamente regional, sino a nivel mundial”.