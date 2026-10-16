Revelan lo que priorizará Sole Núñez al asumir la Comuna de Asunción

La administración municipal de Soledad Núñez, que asumirá el próximo 3 de noviembre en Asunción, ejecutará desde su primer día un plan de contingencia centrado en la reingeniería financiera, el análisis de nómina y la mejora de servicios básicos, según anunció el exsenador Stephan Rasmussen, coordinador del equipo.

Según el exlegislador, hay una serie de desafíos institucionales que heredará la nueva gestión, mientras que entre las prioridades figuran la verificación de contratos de la planta asfáltica, la renegociación de deudas por bonos y también “potenciar” la recaudación tributaria mediante sistemas informáticos.

Asimismo, confirmó que el equipo técnico evalúa todas las herramientas disponibles para garantizar la operatividad de los servicios esenciales en la capital.

“Hay que analizar todo, no solamente la planta asfáltica, y todas las decisiones que va a tomar en su momento la ingeniera Soledad, como lo dijo ella, van a ser en beneficio de la ciudadanía”, afirmó.

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Aumento de 30 a 40% de la recaudación

Asimismo, apuntó que administración entrante detectó un amplio margen para incrementar la recaudación, que actualmente ronda los 180 millones de dólares anuales.

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Según estimaciones, se podría alcanzar un incremento de entre el 30% y el 40%, lo que representaría un ingreso adicional de 50 a 60 millones de dólares al año.

Para alcanzar ese objetivo, Ramussen apuntó que se contempla unificar las plataformas informáticas y aplicar mecanismos de trazabilidad en los pagos.

“Hay un espacio de recaudación adicional importante y por otro lado hay que utilizar mejor el dinero del contribuyente y hacer una Municipalidad más eficiente, pero espacio de mejora hay, pero muchísimo”, aseguró.

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Auditoría de funcionarios

Según los datos de la administración del intendente Luis Bello, la institución cuenta con un rango aproximado de entre 8.400 y 8.600 funcionarios, aunque todavía no se abordaron aspectos referentes a los recursos humanos.

Según Rasmussen, el equipo de transición realizará un diagnóstico detallado caso por caso una vez que la intendenta electa asuma formalmente el cargo.

También explicó que habrá un análisis referente a la deuda consolidada mediante emisiones de bonos en la bolsa de valores. “Eso hay que renegociar la tasa y hay que reestructurar la deuda; la deuda grande comienza a vencer en el año 2031″, citó.

Finalmente, confirmó que el reordenamiento financiero, la reorganización de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), la emergencia por bacheo de calles y el servicio de recolección de basura se abordarán de manera simultánea desde el 3 de noviembre.

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