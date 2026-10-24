Subcomité de la ONU contra la tortura visitará penitenciarías de Paraguay

La Cancillería nacional informó que del 25 de octubre al 3 de noviembre de 2026, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT) realizará una visita al Paraguay, en el marco de las visitas periódicas programadas.

El reporte oficial indica que la presencia es y conforme a las funciones establecidas en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), aprobado por Ley N.º 2754/2005.

Los integrantes del Subcomité mantendrán reuniones con autoridades nacionales y visitarán lugares de privación de libertad, con el objetivo de evaluar las condiciones de detención y verificar el respeto de las garantías y los derechos de las personas privadas de libertad, refieren los datos oficiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indica que en virtud del Protocolo Facultativo, el SPT “tiene la facultad de acceder a los lugares de detención bajo la jurisdicción y el control del Estado, realizar visitas sin previo aviso y entrevistarse con las personas recluidas, a fin de examinar las condiciones físicas, sanitarias y legales en las que se encuentran”.

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Órgano de supervisión

El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de las Naciones Unidas es un órgano de tratados con un mandato exclusivamente preventivo y proactivo, encargado de supervisar el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT).

Estados Partes: El Protocolo Facultativo (OPCAT) fue ratificado por 96 países a nivel mundial.

Composición: Está integrado por 25 expertos independientes e imparciales de todo el mundo.

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