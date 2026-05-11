Comple: Mecanismo de Prevención de Tortura alerta sobre graves vulneraciones

El cierre de la histórica Cárcel del Buen Pastor y el traslado masivo de internas al nuevo Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) en Emboscada fue presentado por el Gobierno como un avance hacia condiciones mas dignas de encierro. Sin embargo, a pocos meses de su habilitación, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) alerta sobre deficiencias estructurales en servicios básicos.

El órgano contralor realizó una visita de seguimiento durante los últimos días de abril y en su informe final expone una serie de puntos críticos identificados en el monitoreo. Entre otras cosas, afirma que -si bien la infraestructura es superior a la del antiguo penal en Asunción- las internas enfrentan hoy barreras críticas que afectan su salud física y mental, además de una escasez de herramientas dentro del proceso para su reinserción a la vida social.

Asimismo,el MNP vuelve a señalar el abuso de la prisión preventiva y la describe como una práctica que continúa siendo recurrente que afecta, por un lado, el principio de inocencia y por el otro, contribuye a la saturación del sistema penitenciario, que termina tensionando recursos, servicios y condiciones de detención.

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Los puntos críticos detectados

Salud mental en crisis : el MNP reportó una “grave vulneración de derechos hacia personas con diagnóstico de salud mental, tanto por la falta de sistematicidad en el acompañamiento psicoterapéutico y psiquiátrico como por la insuficiencia de medicación”. Asimismo, añade que el aislamiento del nuevo complejo y el cambio de régimen generan cuadros de ansiedad y depresión que no están siendo atendidos por especialistas de forma regular.

Obstáculos para la reinserción : de acuerdo al informe, la oferta de programas educativos y laborales sigue siendo escasa, lo que se constituye en una barrera hacia la reinserción social de las mujeres una vez que cumplan sus penas.

Atención médica deficiente: a pesar de contar con consultorios nuevos, el MNP señala que “no existen protocolos específicos que permitan identificar y garantizar apoyos o condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, profundizando así su situación de vulnerabilidad”.

Del hacinamiento al “aislamiento”

El Comple fue habilitado bajo la promesa de un “nuevo modelo penitenciario” que buscaba descomprimir el sistema tras décadas de hacinamiento crítico en el Buen Pastor. El operativo de traslado, denominado Umbral 2.0, movilizó a cientos de agentes para mudar a más de 600 mujeres.

“La ubicación del centro penitenciario, las dificultades de acceso y las restricciones en la comunicación telefónica reducen significativamente las visitas y el contacto con sus redes de apoyo, generando condiciones de aislamiento físico y emocional”, explica el MNP.

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El organismo afirma que este modelo de gestión tiene efectos en la vinculación afectiva y familiar de las mujeres e impacta mucho más en aquellas que ya sufren ansiedad, depresión y sentimientos de abandono.

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“La infraestructura no es suficiente”

Para los comisionados del MNP, un edificio moderno puede convertirse rápidamente en un depósito de personas si no hay un acompañamiento estatal integral. El organismo instó al Ministerio de Justicia a avanzar hacia una gestión centrada en salud integral, fortaleciendo el vínculo comunitario y el respeto a la dignidad humana.

“La privación de libertad no debe implicar la pérdida de la dignidad ni el abandono del Estado”, reza parte del comunicado del MNP, que trabaja para elevar un informe final a las autoridades pertinentes con base en estos hallazgos.

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