“Peajes”: Mesa Directiva del Senado impulsa la pérdida de investidura de Zenaida Delgado

La senadora colorada disidente Lilian Samaniego anunció que la Mesa Directiva del Senado decidió impulsar la pérdida de investidura de su colega Zenaida Delgado (ANR-HC), denunciada por tres funcionarias por un presunto esquema de cobro de “peajes”.

“En esta ocasión actúa la política porque eso es lo que nos corresponde. Esperamos que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias y que no que quede así como queda normalmente como un ruido de unos cuantos días y después no pasa nada”, argumentó.

Samaniego indicó que la decisión se tomó casi por unanimidad. Según explicó, el senador Walter Kobylanski se opuso a la iniciativa y sostuvo que el caso debía tratarse como una cuestión personal, debido a que dos de las funcionarias denunciantes son excuñada y exconcuñada de Delgado.

“El único que salió ofuscado fue Kobylanski. Dijo que es un tema personal y que hay que dejarlo en ese ámbito. Pero hubo dinero público”, señaló.

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Denuncias por presunto cobro de dinero para nombramientos

Samaniego señaló que ya circulaban rumores en el Congreso sobre el presunto esquema de “peajes” atribuido a Delgado, pero afirmó que ahora existen pruebas concretas.

En ese sentido, comentó que el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-Peñismo), reconoció que anteriormente había recibido denuncias sobre el supuesto esquema, aunque en aquella ocasión no se contaba con pruebas.

La senadora agregó que Núñez adelantó que impulsará la pérdida de investidura de Delgado. “Concretamente, el presidente dijo que va a llevar adelante la pérdida de investidura”, sostuvo.

No obstante, aclaró que la iniciativa no se presentará a título personal, sino en representación de la Mesa Directiva del Senado.

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Samaniego habla de pruebas y cuestiona gravedad del caso

La legisladora calificó el caso como difícil de describir debido a su gravedad y cuestionó que presuntamente se haya utilizado dinero de los propios funcionarios para gestionar nombramientos.

“Las pruebas son irrefutables, usando la plata de los propios funcionarios, haciendo préstamos de G. 50 millones para pagar por sus nombramientos, que después ella misma pidió que se les desvincule. Es gravísimo. Tengo 24 años de ser senadora, muchas cosas ya pasé, pero esto me supera. Tengo vergüenza de mujer”, sostuvo.

Samaniego agregó que los legisladores estarán expectantes y vigilarán la actuación del Ministerio Público en el marco de la investigación.

Blanca Ovelar califica el caso de vergonzoso

Por su parte, la senadora colorada disidente Blanca Ovelar calificó el caso como “algo vergonzoso” y dijo que quedó “atónita” ante “tanto descaro”.

Además, adelantó que los legisladores de Colorado Añetete prevén acompañar la pérdida de investidura de Delgado. “No puede permanecer un día más”, acotó.

Ovelar también calificó de “disparatado” el posicionamiento adoptado por Kobylanski frente a la iniciativa para impulsar la salida de Delgado del Senado.

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¿De qué se acusa a Zenaida Delgado?

Según publicó el diario Última Hora, tres funcionarias denunciaron un presunto esquema de cobros ilegales en el despacho de la senadora colorada.

De acuerdo con los testimonios citados en esa publicación, Delgado supuestamente exigía a sus funcionarios transferir la totalidad de sus bonificaciones y realizar pagos de hasta G. 100 millones para acceder a nombramientos.

Las denunciantes también señalaron que se habrían gestionado préstamos para asegurar la supuesta recaudación y que existían cobros mensuales de “peajes” vinculados a contratos.

La senadora Delgado negó las acusaciones en su contra, inclusive, las calificó de “mentiras”. Además, adelantó que presentará una denuncia penal contra las funcionarias, a quien -dijo- destituyó de su despacho por supuestamente incurrir en lesión de confianza.