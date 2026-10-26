“Peajes”: Yolanda Paredes pedirá la pérdida de investidura de Zenaida Delgado

La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, anunció que impulsará la pérdida de investidura de su colega colorada Zenaida Delgado, tras las denuncias de funcionarias que estuvieron a cargo de la legisladora por un supuesto esquema de cobros ilegales, conocido como “peajes”.

Paredes afirmó que Delgado habría incurrido en uso indebido de influencias y señaló que ya solicitó a su equipo la elaboración del libelo acusatorio. Además, adelantó que presentará el pedido directamente ante el pleno del Senado y no ante la Mesa Directiva.

“Acá necesitamos una decisión política, acá no vamos a pasar la pelota de que la Fiscalía tiene que investigar. La Fiscalía tiene la obligación de investigar, pero cuando hablamos de la responsabilidad política, es nuestra, es del Congreso y del Senado, somos nosotros los que debemos dar una respuesta a la ciudadanía. Lo que corresponde es que esto sea resuelto a nivel político, en los términos que nos obliga la Constitución”, dijo.

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Paredes asegura que existen pruebas contra Delgado

La legisladora de Cruzada Nacional sostuvo que existen elementos que, a su criterio, respaldan las acusaciones contra Delgado. Entre ellos, mencionó testimonios, documentos y la participación de personas vinculadas a préstamos de la Caja de Jubilaciones.

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“Tenemos testigos, instrumentales e, inclusive, participación de la gente que hace préstamos de la Caja de Jubilaciones”, declaró.

Paredes también cuestionó el comportamiento de integrantes del Congreso y acusó a legisladores de utilizar sus cargos para obtener beneficios particulares.

“Están usando el Parlamento como un aguantadero porque son delincuentes que utilizan sus cargos para beneficio personales y económicos, fehacientemente comprobados”, sostuvo.

Denuncias por “peajes” ya habían sido comunicadas al Congreso

Paredes recordó que, junto con las senadoras opositoras Celeste Amarilla y Esperanza Martínez, ya había puesto en conocimiento del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, denuncias relacionadas con un supuesto esquema de recaudación y “peajes”.

Según relató, en aquella ocasión las sospechas apuntaban presuntamente a Gustavo Vera Santander, pareja de Delgado en ese momento. “Esto no es novedad, no se tomó ningún acción. La novedad hoy es que existen las pruebas y testimonios fehacientes de un hecho punible”, declaró.

La senadora también recordó que el supuesto esquema había trascendido luego de que funcionarios de la Comisión de Desarrollo presentaran sus renuncias de manera masiva. Según señaló, dicha sistuación se produjo en un contexto de presuntos “aprietes” atribuidos a la expareja de Delgado.

Paredes cuestiona una eventual salida centrada en los fueros

La legisladora manifestó que espera una respuesta de sus colegas, especialmente de los senadores oficialistas, en medio de la división del cartismo y la conformación del denominado “peñismo”.

Paredes advirtió que el retiro de los fueros parlamentarios, sin una decisión política sobre la continuidad de Delgado en el Senado, no sería suficiente para responder a la gravedad de las denuncias.

En ese sentido, sostuvo que el Congreso debe asumir su responsabilidad institucional y resolver el caso en el ámbito político, sin trasladar toda la carga a la Fiscalía.

“Hace tres años viene jodiéndonos acá”, afirma Paredes

Paredes cuestionó que Delgado pueda continuar en el cargo y defendió la necesidad de avanzar con el pedido de pérdida de investidura. En sus declaraciones, hizo referencia a lo que considera una conducta reiterada de la legisladora.

“Hace tres años viene jodiéndonos acá, qué defensa le podemos dar a una persona que ha sido reiterativa en una conducta bochorno y delictural. Irrefutables son las pruebas. Lo que hizo es un delito”, declaró.

La senadora también mencionó otros cuestionamientos relacionados con Delgado, entre ellos un episodio en el que habría utilizado un vehículo del Estado y protagonizado un choque mientras viajaba con su expareja.

Paredes admite responsabilidad por la candidatura de Delgado

La senadora también hizo una autocrítica por haber permitido que Delgado integrara la lista de candidatos de Cruzada Nacional, plataforma mediante la cual accedió a una banca en el Senado.

“Mea culpa total, pero denme la posibilidad de darle una patada por el trasero a esta señora”, dijo.

Paredes agregó que asume la responsabilidad política por haberle dado esa posibilidad y que ahora busca reparar el daño mediante la presentación del pedido de pérdida de investidura. Asimismo, instó a sus colegas, incluidos los oficialistas, a asumir su responsabilidad frente a las denuncias.

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¿De qué se acusa a Zenaida Delgado?

Según publicó el diario Última Hora, tres funcionarias denunciaron un presunto esquema de cobros ilegales en el despacho de la senadora colorada.

De acuerdo con los testimonios citados en esa publicación, Delgado supuestamente exigía a sus funcionarios transferir la totalidad de sus bonificaciones y realizar pagos de hasta G. 100 millones para acceder a nombramientos.

Las denunciantes también señalaron que se habrían gestionado préstamos para asegurar la supuesta recaudación y que existían cobros mensuales de “peajes” vinculados a contratos.

La senadora Delgado negó las acusaciones en su contra, inclusive, las calificó de “mentiras”. Además, adelantó que presentará una denuncia penal contra las funcionarias, a quien -dijo- destituyó de su despacho por supuestamente incurrir en lesión de confianza.