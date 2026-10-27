Política
27 de octubre de 2026 - 14:59

Lilian Samaniego anuncia intimación a hermana de Zenaida Delgado por acusaciones de corrupción

Lilian Samaniego ante una multitud de mujeres coloradas.
La senadora Lilian Samaniego habla en un evento con mujeres coloradas.Gentileza

La senadora colorada disidente Lilian Samaniego anunció que enviará una escribana a Fátima Delgado, hermana de la senadora Zenaida Delgado para exigirle que se rectifique o ratifique sobre sus declaraciones, en las que la acusó de corrupción.

Por ABC Color
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Tras las acusaciones en su contra por parte de Fátima Delgado, la senadora colorada disidente Lilian Samaniego anunció una intimación a la hermana de Zenaida Delgado (ANR-HC) por acusaciones de corrupción.

“En contados minutos, ella va a recibir la notificación por parte de mi escribana para que se rectifique o ratifique”, sostuvo.

La legisladora colorada también ratificó su postura a favor de la pérdida de investidura de su colega, quien enfrenta denuncias de supuestas irregularidades vinculadas con el manejo de funcionarios y beneficios económicos.

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Fátima Delgado lanzó acusaciones contra Samaniego y Amarilla

Fátima Delgado se presentó este martes ante la Cámara de Senadores para defender públicamente a su hermana. Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, insistió en que la legisladora estaría siendo amenazada por su expareja Gustavo Vera y lo responsabilizó en caso de que le ocurriera algo.

En el mismo contexto, arremetió contra la senadora liberal Celeste Amarilla, a quien cuestionó por sus críticas al caso de Zenaida Delgado.

“Ella tiene que escandalizarse mucho más de cómo llegó la merienda escolar a sus arcas”, expresó Fátima Delgado, quien también lanzó acusaciones relacionadas con el patrimonio de Amarilla y su vivienda en San Bernardino.

La hermana de la senadora igualmente apuntó contra Lilian Samaniego, a quien atribuyó supuestas irregularidades durante su trayectoria política y la vinculó con presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS). “Te dedicaste a robar todo y todo está en la historia”, manifestó, según sus declaraciones ante la prensa.

Lea más: Zenaida Delgado niega acusaciones de cobros ilegales y anuncia denuncia penal

¿De qué se acusa a Zenaida Delgado?

Tres funcionarias denunciaron presuntas irregularidades en el despacho de la senadora colorada. Según los testimonios divulgados, Delgado supuestamente exigía a sus colaboradores la transferencia de la totalidad de sus bonificaciones y pagos de hasta G. 100 millones para acceder a nombramientos.

Las denunciantes también señalaron que presuntamente se gestionaban préstamos para garantizar la recaudación y que existían cobros mensuales de “peajes” relacionados con contratos.

Zenaida Delgado rechazó las acusaciones y las calificó de “mentiras”. Además, anunció que presentará una denuncia penal contra las funcionarias, a quienes afirmó haber destituido de su despacho por supuesta lesión de confianza.

No obstante, la Fiscalía decidió abrir una investigación penal tras las denuncias públicas.