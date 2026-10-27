Lilian Samaniego anuncia intimación a hermana de Zenaida Delgado por acusaciones de corrupción

Tras las acusaciones en su contra por parte de Fátima Delgado, la senadora colorada disidente Lilian Samaniego anunció una intimación a la hermana de Zenaida Delgado (ANR-HC) por acusaciones de corrupción.

“En contados minutos, ella va a recibir la notificación por parte de mi escribana para que se rectifique o ratifique”, sostuvo.

La legisladora colorada también ratificó su postura a favor de la pérdida de investidura de su colega, quien enfrenta denuncias de supuestas irregularidades vinculadas con el manejo de funcionarios y beneficios económicos.

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Fátima Delgado lanzó acusaciones contra Samaniego y Amarilla

Fátima Delgado se presentó este martes ante la Cámara de Senadores para defender públicamente a su hermana. Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, insistió en que la legisladora estaría siendo amenazada por su expareja Gustavo Vera y lo responsabilizó en caso de que le ocurriera algo.

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En el mismo contexto, arremetió contra la senadora liberal Celeste Amarilla, a quien cuestionó por sus críticas al caso de Zenaida Delgado.

“Ella tiene que escandalizarse mucho más de cómo llegó la merienda escolar a sus arcas”, expresó Fátima Delgado, quien también lanzó acusaciones relacionadas con el patrimonio de Amarilla y su vivienda en San Bernardino.

La hermana de la senadora igualmente apuntó contra Lilian Samaniego, a quien atribuyó supuestas irregularidades durante su trayectoria política y la vinculó con presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS). “Te dedicaste a robar todo y todo está en la historia”, manifestó, según sus declaraciones ante la prensa.

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¿De qué se acusa a Zenaida Delgado?

Tres funcionarias denunciaron presuntas irregularidades en el despacho de la senadora colorada. Según los testimonios divulgados, Delgado supuestamente exigía a sus colaboradores la transferencia de la totalidad de sus bonificaciones y pagos de hasta G. 100 millones para acceder a nombramientos.

Las denunciantes también señalaron que presuntamente se gestionaban préstamos para garantizar la recaudación y que existían cobros mensuales de “peajes” relacionados con contratos.

Zenaida Delgado rechazó las acusaciones y las calificó de “mentiras”. Además, anunció que presentará una denuncia penal contra las funcionarias, a quienes afirmó haber destituido de su despacho por supuesta lesión de confianza.

No obstante, la Fiscalía decidió abrir una investigación penal tras las denuncias públicas.