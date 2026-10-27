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Política
27 de octubre de 2026 - 23:01

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 28 de octubre

Hombre con micrófono gesticulando bajo una carpa, vistiendo camisa clara, mientras se lleva a cabo un evento al aire libre.
El presidente de la República, Santiago PeñaPresidencia

El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este miércoles una agenda oficial que incluye actividades diplomáticas en el Palacio de Gobierno durante la mañana y una verificación en terreno de obras sociales y zonas afectadas por inundaciones en Ciudad del Este durante la tarde.

Por ABC Color
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  • 08:30: reunión ampliada con su alteza eminentísima Frey John T. Dunlap, gran maestre de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, y comitiva, en el Palacio de Gobierno.
  • 09:45: acto de firma de Acuerdo Marco de Cooperación entre la República del Paraguay y la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, en el Palacio de Gobierno.
  • 12:00: visita técnica del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) de Ciudad del Este, en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
  • 12:45: acto de inauguración del Modelo Articulado de Atención y Protección a Mujeres en Situación de Violencia (Centro Regional de Mujeres y Casa de Acogida), en la calle Dra. Guillermina Núñez de Balboa, Ciudad del Este.
  • 15:30: recorrido por zonas afectadas por las inundaciones, en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

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