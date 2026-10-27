Santiago Peña: su agenda oficial para el día 28 de octubre

08:30: reunión ampliada con su alteza eminentísima Frey John T. Dunlap, gran maestre de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, y comitiva, en el reunión ampliada con su alteza eminentísima, gran maestre de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, y comitiva, en el Palacio de Gobierno

09:45: acto de firma de Acuerdo Marco de Cooperación entre la República del Paraguay y la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, en el Palacio de Gobierno.

12:00: visita técnica del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) de Ciudad del Este, en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

12:45: acto de inauguración del Modelo Articulado de Atención y Protección a Mujeres en Situación de Violencia (Centro Regional de Mujeres y Casa de Acogida), en la calle Dra. Guillermina Núñez de Balboa, Ciudad del Este.