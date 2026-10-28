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Política
28 de octubre de 2026 - 09:42

Peñismo aún no define postura sobre la pérdida de investidura de Zenaida Delgado

Zenaida Delgado (ANR-HC), senadora tránsfuga.
Zenaida Delgado (ANR-HC), senadora tránsfuga.ABC Color

La multibancada colorada confirmó que acompañará el pedido de pérdida de investidura de la senadora Zenaida Delgado, mientras que el peñismo aún no definió su postura y espera concluir su reunión de bancada para anunciar una decisión.

Por ABC Color
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El senador Carlos Núñez, integrante de la multibancada colorada, confirmó que su sector apoyará la pérdida de investidura de su colega cartista Zenaida Delgado, cuyo caso podría tratarse este miércoles en el Senado.

Núñez sostuvo que la legisladora no debería continuar en el cargo ante las acusaciones en su contra. Afirmó que “no se le puede mantener” a Delgado y agregó que “es imposible de salvar”.

“Hoy mismo se le debe sacar y nosotros mismos vamos a pedir”, adelantó el senador, al confirmar la posición de su bloque.

Entre los integrantes de la multibancada colorada figuran Carlos Nuñez, Juan Afara, Lilian Samaniego, Arnaldo Samaniego, Alfonso Noria, Blanca Ovelar, Mario Varela y Óscar “Cachito” Salomón.

Lea más: Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria

Núñez cuestiona el supuesto esquema de peajes

El legislador también cuestionó el supuesto esquema de “peajes” atribuido a Delgado y calificó la situación como “una vergüenza”.

Además, señaló que prevén defender a las funcionarias que presentaron la denuncia contra su colega.

Consultado sobre las supuestas amenazas de Delgado de divulgar cuestiones privadas de sus colegas si avanzaba el pedido de destitución, Núñez respondió que “ojalá” dé a conocer los hechos.

Peñismo definirá su postura tras reunión de bancada

Por su parte, el senador Natalicio Chase (ANR-Peñismo) señaló que su sector aguardará la conclusión de la reunión de bancada antes de anunciar una posición sobre el pedido de pérdida de investidura de Delgado.

“En cinco minutos va a estar la postura”, refirió Chase, aunque evitó adelantar el sentido de la decisión.

El senador indicó que, si Delgado se considera inocente, deberá defender su postura ante el pleno del Senado. “De comprobarse los hechos, es muy grave y no va ser acá que tendrá problema, sino en la Fiscalía”, sostuvo.

Chase no descarta más votos

Chase también se refirió a la posibilidad de que el pedido reúna más votos de los previstos, luego de que la multibancada colorada anunciara que acompañará a la oposición.

El legislador no descartó que se sumen más apoyos a los 30 votos que, según las estimaciones mencionadas, se habrían considerado para avanzar con la pérdida de investidura de Delgado.

Lea más: Caso Zenaida Delgado: estado de cuenta registra aportes, deuda propia y dos créditos como codeudora

Convocatoria a la expareja de Delgado

El senador también reveló que, si el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, convoca a Gustavo Vera Santander, expareja de Delgado, se buscará conocer detalles sobre su actuación en el esquema supuestamente liderado por la legisladora y sobre las acusaciones en su contra.

La eventual convocatoria se enmarca en las consultas sobre los hechos denunciados y el papel que habría tenido Vera Santander en el esquema señalado.

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