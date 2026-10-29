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Política
29 de octubre de 2026 - 18:53

Cancillería aprueba masiva rotación en consulados y embajadas

Ministerio de Relaciones Exteriores, fachada.
Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Facebook, MRE

La Junta de Calificaciones de la Cancillería nacional aprobó y remitió a consideración de Santiago Peña la lista de rotaciones de diplomáticos de carrera en embajadas y consulados. Es la segunda movida masiva del año de funcionarios en representaciones nacionales en el exterior.

Por ABC Color
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La Junta de Calificaciones del Servicio Diplomático y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó hoy los ascensos y las rotaciones del servicio local y exterior de los funcionarios de carrera. La sesión fue presidida por el titular de la Junta de Calificaciones, Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores.

También participaron el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Antonio Barrios (ANR, cartista); el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Añazco (ANR-peñismo); el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún; el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular, Alcides Albariño Barrios, y el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Óscar Báez.

El informe oficial señala que lo aprobado por la Junta de Calificaciones se elevará a consideración del presidente de la República, Santiago Peña. El mandatario debe firmar un decreto que oficializará la rotación. La disposición del Ejecutivo establece que la ejecución de los traslados y designaciones quedará supeditada a la disponibilidad presupuestaria y financiera vigente.

La primera gran rotación del año en el servicio diplomático y consular se concretó en junio de este año (Decreto Nº 6275).

Lea más: Amigos del poder: Peña premia a políticos en consulados

Junta de Calificaciones del Servicio Diplomático y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El canciller Rubén Ramírez (c) presidió hoy la reunión de la la Junta de Calificaciones del Servicio Diplomático y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aparecen el senador Antonio Barrios (izq.) y el diputado Juan Manuel Añazco (der.).

Lista de rotación al servicio exterior

1. Embajador Alberto Esteban Caballero Gennari, al Consulado General en San Pablo, Brasil.

2. Embajadora Nilda Fátima Acosta Garcete, a la Embajada en Rusia, Encargada de negocios.

3. Embajador Adolfo Raúl Leguizamón Giménez, al Consulado en Guaíra, Brasil

4. Embajadora Sonia Noemí Chávez Galeano, al Consulado General en Rio de Janeiro, Brasil.

5. Ministra Martha Stella Moreno Rodríguez, al Consulado General en Montevideo, Uruguay.

6. Ministro Aurelio Esteban Benítez Estragó, a la Embajada en México.

7. Ministro Francisco María Barreiro Perrotta, a la Embajada ante el Reino Unido.

8. Consejera Eliana Raquel Duarte Torales, a la Embajada ante el Reino Unido.

9. Consejera Jazmín Consuelo Ayala Roa, a la Embajada en Alemania.

10. Consejero Aníbal Augusto Napoleón Zarza Domínguez, al Consulado General en Barcelona, España.

11. Consejera Renata Cristaldo Oviedo, a la Embajada en Uruguay y Misión Permanente ante Aladi y Mercosur.

12. Consejera Victoria Mariel Franco Carvallo, a la Embajada ante los Estados Unidos de América.

13. Primer Secretario Emilio Fernando Cuba Meza, a la Embajada en Taiwán.

14. Segundo Secretario Diego Luis Yegros Alvarenga, al Consulado General en Sídney, Australia

15. Segunda Secretaria Ana Andrea Díaz Pintos, a la Embajada en Alemania.

16. Segunda Secretaria Antonella Carolina Albertini Guida Grespan, a la Embajada en Uruguay y Misión Permanente ante Aladi y Mercosur.

Lea más: Peña habló con cónsules sobre “desafíos” de Paraguay en política exterior

Rotación al servicio local

1. Embajador Luis Fernando Avalos Giménez, del Consulado General en San Pablo, Brasil.

2. Embajador Víctor Hugo Peña Bareiro, de la Embajada en Rusia.

3. Embajadora Haydeé Dienstmaier de Pérez, del Consulado General en Montevideo, Uruguay.

4. Embajador Darío Antonio Franco Echevarría, del Consulado General en Rio de Janeiro, Brasil.

5. Ministro Estanislao Lezcano, del Consulado General en Iquique, Chile.

6. Ministra Lizza María Eugenia Estigarribia Fernández, del Consulado General en Nueva York, Estados Unidos de América.

7. Ministro Gustavo Augusto Miranda Valenzuela, de la Embajada en Argentina.

8. Consejero Raúl Silva Velázquez, del Consulado General en Málaga, España.

9. Primera Secretaria Liliana María Torales González, de la Embajada en México.

10. Primer Secretario Richard Armando Gamarra Arévalos, de la Embajada en Rusia.

11. Primer Secretario Idilio Gracia Ramos, del Consulado en Posadas, Argentina.

12. Segunda Secretaria Sara Veloso de Aponte, del Consulado en Curitiba, Brasil

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