Amigos del poder: Peña premia a políticos en consulados

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto N° 6275 por el cual “dan por terminadas funciones, se roten, se designen, se trasladen y se asignen categorías presupuestarias a funcionarios en Representaciones Diplomáticas y Oficinas Consulares de la República del Paraguay”.

En el documento oficial se oficializa una amplia rotación en embajadas y consulados. Varios funcionarios de carrera culminan su misión y retornan al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Rubén Ramírez Lezcano.

Es el caso del embajador (rango diplomático) Brígido Lezcano Britos, del Consulado en Rosario; Eduardo José Von Glasenapp Candia, de la Embajada en Alemania; Luis Andrés Sosa Larrosa, de la Embajada en Catar; Alfredo David Florenciañez Amarilla, del Consulado en Formosa, entre otros.

También nombra a funcionarios en el servicio exterior, por ejemplo Belén María Elena Morra de Fardel, al Consulado General en Los Ángeles, Estados Unidos de América; Herminio Marín Salinas, en la Embajada en Panamá; y Sergio David Benítez Irala, al Consulado General en Málaga, España.

Porro premiado como cónsul general

En el mismo decreto, el presidente Peña dispuso el traslado del ministro de la Embajada en Buenos Aires, Alfredo Porro, quien ahora se desempeñará como cónsul general en Buenos Aires. Además, ordena la expedición de la carta patente. Porro es funcionario en la legación diplomática en la capital argentina desde finales del 2013, en el gobierno de Horacio Cartes. En ese entonces fungía como embajador en Argentina, el expresidente Nicanor Duarte Frutos.

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En el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), Porro permaneció en el cargo diplomático. Asumió el 15 de agosto de 2023, y se mantuvo inamovible en la Embajada en Buenos Aires. Ahora fungirá como de jefe consular.

En su momento, Porro fue apoderado de la ANR y muy cercano al expresidente Nicanor Duarte Frutos.

Según la planilla, el nuevo cónsul en Buenos Aires percibirá US$ 9.199, más bonificación por costo de vida y el subsidio por alquiler.

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Hijo de embajadora vuelve al servicio

Por su parte, Emilio Mateu Argaña fue nombrado segundo secretario en el Consulado General en Río de Janeiro, Brasil, con categoría D22. Según la planilla de salarios del Ministerio de RR.EE. le corresponde un salario de US$ 3.678. A esta suma se le agrega la bonificación por costo de vida y el subsidio por alquiler.

Mateu es hijo de la embajadora paraguaya en Italia, María José Argaña, quien en su momento fue jefa diplomática en las embajadas en Ecuador (gobierno de Horacio Cartes) y en Portugal (gobierno de Abdo Benítez), respectivamente.

Mateu Argaña ya se desempeñó como funcionario en el servicio exterior. Fue oficial en el Consulado en Río de Janeiro (gobierno de Cartes) y oficial en el Consulado en Miami, en el gobierno de Abdo.