Vallejo sobre la unidad de la oposición: “Acá no tenemos un Mesías, se necesita de un equipo”

Las principales autoridades y referentes de los partidos de oposición de Paraguay se reunieron este martes en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde, tras más de dos horas de debate a puertas cerradas, anunciaron un acuerdo para avanzar hacia la unidad con miras a las elecciones generales de 2028.

Durante el encuentro, los dirigentes acordaron firmar un acuerdo programático el próximo 9 de noviembre. Sin embargo, todavía queda pendiente definir el mecanismo para conformar la chapa presidencial de la oposición.

La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), explicó que las conversaciones se centraron en la candidatura presidencial y en establecer plazos para formalizar una primera intención de unidad entre los sectores opositores.

Vallejo pide equipo para 2028

Vallejo sostuvo que ninguno de los aspirantes opositores a la Presidencia puede encarar por sí solo el desafío electoral y remarcó la importancia del acompañamiento de las distintas nucleaciones políticas.

La legisladora señaló que la construcción de una propuesta común requiere tanto de un programa de gobierno como de equipos de trabajo que comiencen a abordar desde ahora los problemas del país.

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“Acá no tenemos un Mesías, nadie puede hacer un milagro. Uno necesita un equipo, un sistema programático y de personas que desde hoy estén trabajando en los problemas país para poder llegar sólidos y comenzar a gobernar desde el día uno”, declaró.

Vallejo reconoce diferencias con Paraguayo Cubas

Consultada sobre los cuestionamientos por la participación de Paraguayo Cubas, líder del Partido Cruzada Nacional (PCN), en las conversaciones opositoras, Vallejo reconoció sus diferencias con el dirigente, aunque consideró que estas no deben impedir el diálogo entre los distintos sectores.

“No me gustan las ideas de este señor, pero tenemos que comenzar a conversar y luego ponernos de acuerdo donde los ejes se van sosteniendo sobre lo que la mayoría establece y lo que quiere”, mencionó.

La diputada también recordó la participación de Cruzada Nacional en la alianza opositora en Asunción, que logró la victoria de Soledad Núñez en las elecciones municipales de la Capital.

“Trabajamos demasiado bien”, subrayó Vallejo al referirse a esa experiencia de articulación política.

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Chapa presidencial, prioridad

La legisladora precisó que esta primera intención de unidad apunta, principalmente, a establecer un compromiso entre los sectores opositores para definir la chapa presidencial de cara a los comicios de 2028.

Añadió que, posteriormente, y de acuerdo con las decisiones que adopten los distintos partidos, se analizaría la posibilidad de unificar las listas de candidatos a diputados, senadores, gobernadores y miembros de juntas departamentales.

Mecanismo para definir candidatos

Sobre el mecanismo para elegir a los candidatos, Vallejo consideró que lo ideal sería realizar elecciones para definir la representación de la oposición.

“Sería fantástico hacer una elección, lastimosamente, la ANR nos cierra la posiblidad de hacerlo a padrón abierto. Hay que consensuar todos los mecanismos y se va a decidir”, declaró.

La diputada indicó que en junio del 2027 se realizará la inscripción de candidaturas, aunque aclaró que todavía no se definió si la participación opositora se formalizará mediante una concertación o una alianza, debido a las particularidades de cada figura jurídica.

Conversaciones opositoras recién comienzan

Vallejo insistió en que el proceso de acercamiento entre los partidos opositores se encuentra en una etapa inicial y que aún quedan decisiones importantes por tomar para avanzar hacia una candidatura común.

“Esto está comenzando, es el primer paso”, sostuvo la legisladora al referirse a las conversaciones con miras a las elecciones generales de 2028.