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Política
29 de octubre de 2026 - 16:11

Yolanda Paredes afirma que acuerdo entre Zenaida y funcionarias no desactiva el pedido de expulsión

Ramona Yolanda Paredes sentada en silla roja con emblema nacional, vestida en conjunto marrón y blusa celeste, expresión triste.
La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), ayer en la sala de sesiones del Senado.ARCENIO ACUÑA

La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, afirmó que la reconciliación entre las partes no borra los antecedentes del caso. Delgado es acusada de encabezar un supuesto esquema de aprietes y peaje salarial a funcionarios por hasta G. 100 millones.

Por ABC Color
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La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar con el pedido de pérdida de investidura de su colega Zenaida Delgado (ANR, oficialista), denunciada por un supuesto esquema de cobros y presiones a funcionarios del Senado.

Paredes afirmó que la solicitud se sustenta en el artículo 201 de la Constitución Nacional, referido a la pérdida de investidura de los miembros del Congreso, y consideró que los hechos atribuidos a Delgado configurarían un uso indebido de influencias.

“Para mí, la actuación de esa señora configura perfectamente el uso indebido de influencia fehacientemente comprobado”, manifestó.

Paredes afirma que la reconciliación no borra los antecedentes

La legisladora argumentó que el pedido se basa en las pruebas divulgadas públicamente por medios de comunicación y en las declaraciones testimoniales de las personas afectadas.

Asimismo, cuestionó que una eventual reconciliación entre las partes pueda dejar sin efecto los antecedentes de la denuncia.

Lea más: Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma

“El hecho de que hayan llegado a una reconciliación no borra los antecedentes del caso”, afirmó Paredes, una de las principales promotoras de la iniciativa para retirar la investidura a Delgado.

¿Qué pasará con el pedido contra Zenaida Delgado?

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el senador Javier Zacarías Irún (ANR, oficialista), convocó a Delgado para el lunes, a fin de escuchar su descargo. Su abogado, Óscar Tuma, se encargará de presentar la defensa ante los integrantes de la comisión.

Posteriormente, el órgano asesor deberá emitir un dictamen que será remitido al pleno para su tratamiento.

Delgado enfrenta acusaciones por un supuesto esquema de aprietes y peaje salarial a funcionarios, cuyo monto habría alcanzado hasta G. 100 millones. La decisión sobre su eventual pérdida de investidura corresponderá al Senado, conforme al procedimiento constitucional.

El Senado analizará el pedido de pérdida de investidura, el miércoles como primer punto del orden del día, el cual solo podría frustrarse si Delgado renuncia a su banca antes del tratamiento del proyecto de resolución.

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