ANR: Hasta ahora ocho movimientos se inscriben con miras al 2028

El abogado Rubén Rolón secretario ejecutivo del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) informó que hasta hoy ocho movimientos internos se inscribieron con el objetivo de participar en la primera etapa preelectoral con miras a las elecciones partidarias y generales 2028.
Los movimientos inscriptos podrán participar del control del prepadrón y padrón de la ANR, entre otros preparativos. La fecha límite para la inscripción es el lunes 30 de noviembre a las 13:00,
Hasta ahora no se anotaron el nuevo movimiento colorado oficialista que postulará al vicepresidente Pedro Alliana, tras la abrupta ruptura de Honor Colorado, tras la decisión del líder de este sector. Horacio Cartes, expresidente de la República y titular de la ANR.
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Los movimientos inscriptos hasta hoy
- El Movimiento Colorado Renovador, liderado por el senador y Crio. (SR) Carlos Núñez Agüero.
-Movimiento Esperanza Renovación Ecléctico Social Colorado, liderado por Rafael Llerena.
- Movimiento de Unidad Colorado de Canindeyú, liderado por la diputada Cristina Villalba.
-Movimiento Fuerza Republicana, liderado por el exvicepresidente y diputado Hugo Velázquez.
- Movimiento Grandeza Colorada, liderado por Gustavo Centurión.
-Movimiento Juventud de Renovación Colorado, liderado por Víctor Ramos Rivarola.
-Movimiento de Reconciliación Colorada, liderado por José Argaña Hermosa.
-Movimiento Causa Republicana, liderado por la senadora Lilian Samaniego.
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Situación del movimiento Concordia Colorada
El secretario del TEP colorado, Rubén Rolón, aclaró que el movimiento Concordia Colorada, inscripto de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) a nombre del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, no se inscribió ante el órgano electoral de la ANR.
Este sector colorado se utilizó en las pasadas elecciones municipales del 2021, en el recordado pacto “cicatriz” que consumó la unidad entre el entonces oficialismo (Colorado Añetete) y la entonces disidencia (Honor Colorado).