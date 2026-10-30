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Política
30 de octubre de 2026 - 15:34

ANR: Hasta ahora ocho movimientos se inscriben con miras al 2028

Sede de la Junta de Gobierno de la ANR. (foto de archivo).
Sede de la Junta de Gobierno de la ANR. (foto de archivo).

El Tribunal Electoral de la ANR informó que hasta ahora ocho movimientos se anotaron oficialmente para participar en la primera etapa preelectoral con miras a las elecciones del 2028. La fecha tope de inscripción es el 30 de noviembre.

Por ABC Color
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El abogado Rubén Rolón secretario ejecutivo del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) informó que hasta hoy ocho movimientos internos se inscribieron con el objetivo de participar en la primera etapa preelectoral con miras a las elecciones partidarias y generales 2028.

Los movimientos inscriptos podrán participar del control del prepadrón y padrón de la ANR, entre otros preparativos. La fecha límite para la inscripción es el lunes 30 de noviembre a las 13:00,

Hasta ahora no se anotaron el nuevo movimiento colorado oficialista que postulará al vicepresidente Pedro Alliana, tras la abrupta ruptura de Honor Colorado, tras la decisión del líder de este sector. Horacio Cartes, expresidente de la República y titular de la ANR.

Lea más: Plan de Alliana de usar “Concordia Colorada” se despeña: Marito Abdo es la piedra en el camino

Dr. Rubén Rolón, hombre de mediana edad con vestimenta formal, muestra una expresión tranquila durante una reunión.
El abogado Rubén Rolón, secretario ejecutivo del Tribunal Electoral Partidario de la ANR. (Foto de archivo).

Los movimientos inscriptos hasta hoy

- El Movimiento Colorado Renovador, liderado por el senador y Crio. (SR) Carlos Núñez Agüero.

-Movimiento Esperanza Renovación Ecléctico Social Colorado, liderado por Rafael Llerena.

- Movimiento de Unidad Colorado de Canindeyú, liderado por la diputada Cristina Villalba.

-Movimiento Fuerza Republicana, liderado por el exvicepresidente y diputado Hugo Velázquez.

- Movimiento Grandeza Colorada, liderado por Gustavo Centurión.

-Movimiento Juventud de Renovación Colorado, liderado por Víctor Ramos Rivarola.

-Movimiento de Reconciliación Colorada, liderado por José Argaña Hermosa.

-Movimiento Causa Republicana, liderado por la senadora Lilian Samaniego.

Lea más: Sin reelección de Cartes ni chapa propia: HC se retira de las internas coloradas del 2027

Situación del movimiento Concordia Colorada

El secretario del TEP colorado, Rubén Rolón, aclaró que el movimiento Concordia Colorada, inscripto de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) a nombre del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, no se inscribió ante el órgano electoral de la ANR.

Cartes con traje oscuro y camisa blanca, y Abdo Benítez en camisa oliva, ambos sonriendo y escuchándose atentamente en un fondo claro.
Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez se reunieron el pasado 14 de octubre, causando la sorpresa de propios y extraños, tras años de distanciamiento. (Foto de archivo).

Este sector colorado se utilizó en las pasadas elecciones municipales del 2021, en el recordado pacto “cicatriz” que consumó la unidad entre el entonces oficialismo (Colorado Añetete) y la entonces disidencia (Honor Colorado).

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