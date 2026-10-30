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Política
30 de octubre de 2026 - 19:28

Elección de candidatos requiere un “plan de Gobierno”, apunta Amarilla

Senadora Celeste Amarilla, con cabello largo y vestido de puntos, escucha atentamente en un recinto legislativo.
Imagen de archivo: la senadora liberal Celeste Amarilla. Senado Gentileza

La senadora Celeste Amarilla apuntó que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tiene que realizar internas para definir sus candidaturas presidenciales, pero además de esto, también se requiere de un “plan de Gobierno”. La legisladora también rechazó la idea de definir candidaturas por encuestas o redes sociales.

Por ABC Color
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A criterio de la senadora Celeste Amarilla, para ser un candidato presidenciable se requiere de una amplia preparación y también una trayectoria política consolidada. Además, citó que se requiere de un “plan de Gobierno” y no solamente ganar las elecciones, porque de ser así, resurgirían casos como “otro Payo Cubas” u “otro Lugo”.

Sobre una definición de figuras electorales, Amarilla enfatizó que netamente procesos internos partidarios son el camino adecuado para elegir a quienes aspiran a la titularidad del Poder Ejecutivo. “Yo no confío en las encuestas completamente, para nada, para nada; debería ser una elección. Tampoco estoy de acuerdo con la elección a padrón abierto”, expresó.

Asimismo, sobre el impacto de figuras públicas mediáticas en el ámbito político, la legisladora criticó la tendencia de plantear candidaturas mediante posicionamiento o arrastre en redes sociales y mediciones preliminares.

“Este no es poca cosa lo que se elige, se elige al presidente de la República; no se elige influencer. ¿Qué es lo que es eso de el 75%? Líder ve una encuestita y ya se va corriendo, Salyn se va corriendo... si vamos a ir por por influencer, si vamos a ir por por redes, por coso, bueno, yo me voy a proclamar presidente de la República", mencionó, recordando también su mediático su episodio con el jugador francés Kylian Mbappé.

Lea más: Oposición debe trazar “hoja de ruta al 2040″, dice presidente del PLRA

Caso Zenaida Delgado

Sobre el caso de la senadora Zenaida Delgado, cuya pérdida de investidura está en debate por presuntos “peajes” por cargos dentro del Congreso, Amarilla consideró que probablemente se expulse a la colorada la próxima semana.

“Yo creo que sí (que se dará la pérdida de investidura), ves que van saltando cada vez más cosas. Ya echamos a dos, tres con Rivas, cuatro con el otro preso, el narco... un esfuercito, un esfuercito le pido a los colorados”, apuntó.

Lea más: Celeste Amarilla tilda de “ratera” a Zenaida Delgado y exige su renuncia

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