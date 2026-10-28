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Política
28 de octubre de 2026 - 10:16

Celeste Amarilla tilda de “ratera” a Zenaida Delgado y exige su renuncia

Celeste Amarilla con saco amarillo y blusa blanca, gesticulando mientras habla en el espacio legislativo rodeada de audiencia.
La senadora Celeste Amarilla exige la renuncia de Zenaida Delgado.Senado Gentileza

La senadora Celeste Amarilla arremetió con dureza contra su colega Zenaida Delgado tras las denuncias de cobro irregular de salarios a funcionarios y la contratación de 17 allegados. La legisladora exigió su renuncia inmediata y cuestionó el ingreso de “improvisados” al Congreso.

Por ABC Color
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El escándalo en torno a la senadora Zenaida Delgado, acusada de retener parte del sueldo de funcionarios y de ubicar a numerosos familiares en la función pública, generó duras reacciones en el ámbito político.

Una de las voces más críticas fue la de la senadora Celeste Amarilla, quien no escatimó en descalificativos y le exigió que abandone su banca para evitar desgastar al Poder Legislativo.

La legisladora calificó las denuncias de forma lapidaria y exigió una salida institucional inmediata: “Ella no tiene que estar acá. Ella y los que ya se fueron no tienen la capacidad, la calidad ni siquiera la estabilidad emocional para estar acá, ella no puede seguir acá”, aseveró, pidiendo directamente su dimisión para no exponer al Senado a “disfrazar lo que ella hizo”.

La controversia se agravó tras conocerse que Delgado habría colocado a 17 personas en puestos estatales, además de los cuestionamientos por el manejo de dinero de los trabajadores y los contratos de su entorno.

Al respecto, la senadora fue tajante al calificar la acción: “Ratera, ratera, eso es, sacarle el sueldito a los que le consiguió. Aparte que metió 17 personas”.

Lea más: Nuevos audios del caso Zenaida: “Preparame un pedido de cargo y paso a firmar”

Sobre el destino de estos nombramientos, Amarilla descartó que deban ser reubicados en otras dependencias y apuntó contra la cúpula del Congreso por permitirlo: “Son 17 personas que trajo una señora que no tuvo luego que haber venido acá. No se necesitan de esos 17, tienen que irse con ella”.

Asimismo, ironizó sobre el peso político de la legisladora cuestionada en el pleno: “Por lo visto que ese gordo brazo que levanta de vez en cuando vale 17, porque realmente no se entiende que le permitan meter esa cantidad”.

Autocrítica sobre los “outsiders”

Amarilla también reflexionó sobre el fenómeno de los “outsiders” y actores políticos improvisados que accedieron al Congreso, responsabilizando tanto a los movimientos populistas como al abstencionismo ciudadano.

“Votar por cualquier improvisado, llámese outsider o llámese como se llame, pero son improvisados de la política que, validos de cualquier tipo de show, pretenden ser presidente de la República y siempre hay gente lista para votarle. Esta es una consecuencia”, sostuvo.

La legisladora recordó que estas irregularidades ya habían sido advertidas con anterioridad a las autoridades de la cámara alta, sin que se tomaran medidas preventivas a tiempo: “Todo esto se les avisó y él (Bachi Núñez) dijo que no había pruebas. Pero las pruebas había que buscarlas”, puntualizó.

Lea más: Caso Zenaida Delgado: estado de cuenta registra aportes, deuda propia y dos créditos como codeudora

Por su parte, el senador de Yo Creo, Rubén Velázquez, manfiestó: “Los hechos sucedidos con la senadora Zenaida son lamentables. Es inadmisible seguir con ella en al cámara de senadores y por eso nosotros estamos por aprobar su expulsión”.

Seguido solicitó que la mayoría de sus colegas a tomar conciencia de la gravedad de este hecho y que acompañen el pedido de pérdida de investidura.

Para finalizar, dejó en claro que esta situación no solo afecta a Zenaida, sino a toda la cámara de senadores.

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