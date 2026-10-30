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Política
30 de octubre de 2026 - 18:25

Oposición debe trazar “hoja de ruta al 2040″, dice presidente del PLRA

Alcides Riveros con saco azul y micrófono, hablando en un escenario con banderas de Paraguay y la Unión Europea.
Imagen de archivo: Alcides Riveros, presidente del PLRA.

La oposición avanza en su estructuración de una propuesta de Gobierno, aunque incluso más allá de las elecciones del 2028, según el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros. de largo plazo con miras a las elecciones de 2028. “Tenemos que hacer una hoja de ruta aunque sea hasta el 2040″, apuntó.

Por ABC Color
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Para el presidente del PLRA, Alcides Riveros, la candidatura presidencial dentro de la oposición debería definirse únicamente mediante estas vías: Alianza o una Concertación, ya que a su criterio, las encuestas serían “poco creíbles” actualmente.

Riveros también aseguró que se debe superar la “improvisación” durante el Gobierno, una situación que habría provocado el juicio político de Fernando Lugo en 2012.

Según Riveros, para evitar repetir esa experiencia, se deben definir entre “cinco y seis puntos fundamentales de coincidencia” y mediante esto trazar una hoja de ruta con políticas públicas medibles proyectadas hasta el año 2040.

“Tenemos que tener una madurez política de conversar entre todos para saber también cómo vamos a gobernar: que no solamente tengamos una hoja de ruta hasta el 2033, tenemos que hacer una hoja de ruta aunque sea hasta el 2040 para tener un itinerario político y con políticas públicas. Eso va a ser muy importante para la ciudadanía”, apuntó.

Lea más: Intendente electo de Fernando de la Mora dice que reducirá G. 7.000 millones en salarios

“Mucha tela por cortar”

De igual manera, Riveros sostuvo que aún hay mucho por debatir y “mucha tela por cortar en la política paraguaya todavía”.

“Lo de Asunción fue fundamental. Ahí practicamos la unidad; trabajamos un año y medio en todos los sentidos, las internas para elección de candidatos fue fundamental para nosotros”, destacó.

Tres personas sonrientes en ambiente nocturno, una levanta el pulgar, otra muestra paz con dos dedos y otra lleva camiseta con 'ES SOL'.
Alcides Riveros, Sole Núñez y Ricardo Estigarribia.

Incluso sostuvo que un candidato liberal podría ganar las próximas elecciones generales del 2028, ya que también tendría votos colorados. “Yo te digo por experiencia y como ejemplo; dos veces gané en la ciudad de Fernando de la Mora donde hay 60.000 colorados contra 33.000 liberales”, precisó.

El exintendente también subrayó que la ciudadanía demanda respuestas concretas sobre salud pública, educación, reforma fiscal, el Instituto de Previsión Social (IPS) y el sistema penitenciario, todas situaciones que deben ser debatidas constantemente.

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