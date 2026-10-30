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Política
30 de octubre de 2026 - 19:48

Proclaman a 18 intendentes y 183 concejales en Paraguarí

En el departamento de Paraguarí fueron proclamados 18 intendentes, correspondientes a igual cantidad de distritos.
En el departamento de Paraguarí fueron proclamados 18 intendentes, correspondientes a igual cantidad de distritos.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. Un total de 18 intendentes y 183 concejales, entre titulares y suplentes, fueron proclamados como nuevas autoridades municipales.

Por Emilce Ramírez
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Las nuevas autoridades municipales que fueron electas en los 18 distritos con similar cantidad de intendentes y 183 concejales titulares y suplentes, fueron proclamados en el salón del gobierno departamental.

En el departamento de Paraguarí recibieron sus certificados de proclamación los electos por la ANR, Ángel Osmar Galeano (Paraguarí), Gilberto Mereles (Acahay), Ramón Penayo Arce (Caapucú), Horacio Scappini Cáceres (Escobar), Arnaldo Mereles Rolón (Gral.Bernardino Caballero), Mario Melgarejo (La Colmena) y Pedro Penayo (María Antonia).

Proclaman a 18 intendentes y 183 concejales elector para el departamento de Paraguarí.
Proclaman a 18 intendentes y 183 concejales elector para el departamento de Paraguarí.

Asimismo, la intendencia quedó para los colorados con Félix De Jesús Cuevas (Pirayú), Vicente Caballero Alonso (Quiindy), Gustavo Ariel Brítez (San Roque González), Miguel Gustavo Martínez (Tebicuarymí),César Arnaldo Riquelme (Yaguarón),

En Sapucái, Juan Ariel Monges fue el único reelecto como intendente. Otro colorado electo como intendente es el ex diputado Tomás Fidelino Rivas (Ybycuí) y Ruth Mercedes Medina Yegros (Quyquyhó).

Lea más: El triunfo colorado en 15 de 18 distritos reaviva la disputa entre Baruja y Norma Zárate

Tres opositores electos

La oposición quedó con tres intendencias; Juan Aurelio Bobadilla (Alianza Juntos por Carapeguá), Ana Delvalle (Mbuyapey) y Gloria Capli (Ybytymí).

Participaron la miembro del Tribunal Electoral de la Capital, doctora Myriam Cristaldo; la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR); y el juez electoral de Paraguarí, Hugo Oxila.

El intendente proclamado de Sapucai, Juan Ariel Monges (ANR), fue el único que logró la reelección en el cargo en el departamento de Paraguarí.
El intendente proclamado de Sapucai, Juan Ariel Monges (ANR), fue el único que logró la reelección en el cargo en el departamento de Paraguarí.

Durante el acto, la gobernadora aseguró que la Gobernación estará abierta a los 18 distritos y pidió a los concejales trabajar junto a sus intendentes. Destacó además que 17 de los 18 intendentes son nuevos en el cargo, y que solo el de Sapucai fue reelecto.

Lea más: Elecciones municipales: se rompen hegemonías en Carapeguá, Yaguarón y Pirayú

<b>Las elecciones dejaron sorpresas en seis distritos</b>

Tras las elecciones municipales del pasado 4 de octubre, los electores sorprendieron a los propios candidatos en varios distritos, incluso en aquellos donde los partidos tradicionales mantenían la hegemonía.

De izquierda a derecha: la gobernadora Norma Zárate de Monges; el intendente proclamado de Carapeguá, Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá); y la miembro del Tribunal Electoral de la Capital, doctora Myriam Cristaldo.
De izquierda a derecha: la gobernadora Norma Zárate de Monges; el intendente proclamado de Carapeguá, Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza Juntos por Carapeguá); y la miembro del Tribunal Electoral de la Capital, doctora Myriam Cristaldo.

Es el caso de Carapeguá, donde Juan Aurelio Bobadilla (Alianza Juntos por Carapeguá) hizo historia al derrocar la hegemonía política tras 35 años de administración en poder de los colorados. Además, se convirtió en el intendente más votado de estos comicios, con 9.490 votos.

Por su parte, la ANR ganó la intendencia en Yaguarón, Pirayú, Quiindy, Acahay y San Roque González, distritos que estaban en poder de la oposición.

El proclamado intendente de Paraguarí Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR).
El proclamado intendente de Paraguarí Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR).

Por la ANR, el candidato más votado fue el intendente de la capital departamental, Ángel Osmar Galeano Zacarías, con 9.307 votos.

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