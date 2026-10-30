Proclaman a 18 intendentes y 183 concejales en Paraguarí

Las nuevas autoridades municipales que fueron electas en los 18 distritos con similar cantidad de intendentes y 183 concejales titulares y suplentes, fueron proclamados en el salón del gobierno departamental.

En el departamento de Paraguarí recibieron sus certificados de proclamación los electos por la ANR, Ángel Osmar Galeano (Paraguarí), Gilberto Mereles (Acahay), Ramón Penayo Arce (Caapucú), Horacio Scappini Cáceres (Escobar), Arnaldo Mereles Rolón (Gral.Bernardino Caballero), Mario Melgarejo (La Colmena) y Pedro Penayo (María Antonia).

Asimismo, la intendencia quedó para los colorados con Félix De Jesús Cuevas (Pirayú), Vicente Caballero Alonso (Quiindy), Gustavo Ariel Brítez (San Roque González), Miguel Gustavo Martínez (Tebicuarymí),César Arnaldo Riquelme (Yaguarón),

En Sapucái, Juan Ariel Monges fue el único reelecto como intendente. Otro colorado electo como intendente es el ex diputado Tomás Fidelino Rivas (Ybycuí) y Ruth Mercedes Medina Yegros (Quyquyhó).

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Tres opositores electos

La oposición quedó con tres intendencias; Juan Aurelio Bobadilla (Alianza Juntos por Carapeguá), Ana Delvalle (Mbuyapey) y Gloria Capli (Ybytymí).

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Participaron la miembro del Tribunal Electoral de la Capital, doctora Myriam Cristaldo; la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR); y el juez electoral de Paraguarí, Hugo Oxila.

Durante el acto, la gobernadora aseguró que la Gobernación estará abierta a los 18 distritos y pidió a los concejales trabajar junto a sus intendentes. Destacó además que 17 de los 18 intendentes son nuevos en el cargo, y que solo el de Sapucai fue reelecto.

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<b>Las elecciones dejaron sorpresas en seis distritos</b>

Tras las elecciones municipales del pasado 4 de octubre, los electores sorprendieron a los propios candidatos en varios distritos, incluso en aquellos donde los partidos tradicionales mantenían la hegemonía.

Es el caso de Carapeguá, donde Juan Aurelio Bobadilla (Alianza Juntos por Carapeguá) hizo historia al derrocar la hegemonía política tras 35 años de administración en poder de los colorados. Además, se convirtió en el intendente más votado de estos comicios, con 9.490 votos.

Por su parte, la ANR ganó la intendencia en Yaguarón, Pirayú, Quiindy, Acahay y San Roque González, distritos que estaban en poder de la oposición.

Por la ANR, el candidato más votado fue el intendente de la capital departamental, Ángel Osmar Galeano Zacarías, con 9.307 votos.