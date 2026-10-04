Política
04 de octubre de 2026 a la - 20:29

Elecciones municipales: se rompen hegemonías en Carapeguá, Yaguarón y Pirayú

El ingeniero agroindustrial Juan Aurelio Bobadilla es candidato a la intendencia por «Juntos por Carapeguá"
Juan Aurelio Bobadilla nuevo intendente electo 'Alianza Juntos por Carapeguá'.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. Tras 35 años de dominio colorado, el pueblo carapegueño se pronunció y la oposición se queda con la Intendencia municipal. En Yaguarón y Pirayú cae el PLRA.

Por Emilce Ramírez
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La Alianza Juntos por Carapeguá, encabezada por el joven ingeniero agroindustrial Juan Aurelio Bobadilla, logró imponerse en las elecciones municipales 2026 y puso fin a 35 años de hegemonía colorada en la Municipalidad. El resultado representa uno de los principales cambios en el mapa político del departamento de Paraguarí.

Juan Aurelio Bobadilla Sánchez, candidato de la Alianza Carapeguá para Todos, se impuso en las urnas y asumirá la intendencia de Carapeguá.
Juan Aurelio Bobadilla Sánchez, candidato de la Alianza Carapeguá para Todos, se impuso en las urnas y asumirá la intendencia de Carapeguá.

El mayor caudal electoral de Paraguarí, con 28.233 electores, fue escenario de un giro en las urnas. El voto cruzado de colorados terminó favoreciendo al candidato de la oposición, Bobadilla Sánchez, quien ganó con 9.490 votos, sobre el postulante de la ANR, Moisés Espínola, quien se quedó con 7.151 votos.

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Caída del liberalismo en Yaguarón y Pirayú

En contrapartida, la jornada electoral dejó un amplio predominio de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que conquistó la mayoría de las intendencias del departamento.

Al término de las elecciones municipales, los colorados recuperaron municipios importantes y rompieron la tradicional hegemonía liberal en Yaguarón y Pirayú.

César Riquelme (ANR) fue electo intendente de Yaguarón.
César Riquelme (ANR) fue electo intendente de Yaguarón.

En Yaguarón, el colorado César Riquelme se impuso y desplazó al liberal Pedro Del Puerto, mientras que en Pirayú, Félix Cuevas logró quedarse con la Intendencia, dejando fuera al azul Mario Godoy.

Felix Cuevas (ANR) se quedó con la intendencia de Pirayú.
Felix Cuevas (ANR) se quedó con la intendencia de Pirayú.

La ANR también recuperó Acahay, donde Gilberto Mereles resultó electo.

El candidato de la lista 1 de la ANR, Gilberto Mereles, aspira a ocupar la intendencia de Acahay.
Gilberto Mereles (ANR), nuevo conquistó la intendencia de Acahay.

En San Roque González, Gustavo Brítez logró el retorno del coloradismo a la administración municipal.

Gustavo Ariel Brítez (ANR).
Gustavo Ariel Brítez (ANR)

El PLRA recupera Mbuyapey

El PLRA recuperó Mbuyapey, donde fue electa Ana Aponte.

La exintendenta de Mbuyapey, Ana Delvalle (PLRA), intentará conquistar nuevamente el cargo.
En Mbuyapey el PLRA recupera la intendencia con Ana Aponte Delvalle.

De los tres intendentes que buscaban la reelección en San Roque González, Mbuyapey y Sapucái, solamente Ariel “Lilo” Monges logró renovar su mandato en el último municipio.

El intendente electo de Sapucái, Ariel “Lilo” Monges (ANR-HC).
El intendente electo de Sapucái, Ariel “Lilo” Monges (ANR-HC).

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Resumen de los intendentes electos

En Paraguarí, Osmar Galeano (ANR) fue electo intendente de la capital departamental; Acahay, Gilberto Mereles (ANR); Carapeguá, Juan Aurelio Bobadilla (Alianza Juntos por Carapeguá).

Osmar Galeano celebra su victoria por la ANR en Paraguarí.
Osmar Galeano celebra su victoria por la ANR en Paraguarí.

Asimismo, en Escobar ganó Horacio Scappini (ANR); General Bernardino Caballero, Arnaldo Mereles (ANR); La Colmena, Mario Melgarejo (ANR); María Antonia, Pedro Penayo (ANR).

En Mbuyapey, Ana Aponte (PLRA); Pirayú, Félix Cuevas (ANR); Quiindy, Vicente Caballero (ANR); Quyquyhó, Ruth Mercedes Yegros (ANR); San Roque González, Gustavo Brítez (ANR); Sapucái, Ariel “Lilo” Monges; Tebicuarymí, Gustavo Martínez (ANR).

En Yaguarón, César Riquelme; Ybycuí, Tomás Fidelino Rivas (ANR) y Ybytymí, Gloria Capli.