El triunfo colorado en 15 de 18 distritos reaviva la disputa entre Baruja y Norma Zárate

Las elecciones municipales 2026 del domingo dejaron un nuevo mapa político en el departamento de Paraguarí. El Partido Colorado se impuso en 15 de los 18 distritos, mientras dentro del cartismo se mantiene la disputa por el liderazgo entre el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, y la gobernadora Norma Zárate de Monges.

El resultado permitió a Baruja posicionar a candidatos de su equipo en cinco municipios. El ministro, quien aspira a integrar la fórmula presidencial del cartismo para las elecciones de 2028, había consensuado con Zárate de Monges ocho candidaturas antes de las internas partidarias.

En ese acuerdo fueron electos cuatro intendentes cartistas: Pedro Penayo, en María Antonia; Ramón Penayo, en Caapucú; Gustavo Martínez, en Tebicuarymí, y César Riquelme, en Yaguarón.

Candidatos de Baruja se imponen en cinco distritos

Sin embargo, después de las internas se produjo una ruptura entre ambos referentes y cada sector presentó candidaturas por separado en otros distritos del departamento. En ese escenario, candidatos respaldados por Baruja lograron imponerse en Paraguarí, Acahay, La Colmena, Pirayú y San Roque González.

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En Paraguarí fue electo Osmar Galeano; en Acahay, Gilberto Mereles; en La Colmena, Mario Melgarejo; en Pirayú, Félix Cuevas, y en San Roque González, Gustavo Brítez. Estos resultados ampliaron la presencia del sector de Baruja en el mapa municipal del departamento.

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Zárate conserva un importante territorio político

Por otra parte, el equipo de la gobernadora Norma Zárate de Monges consiguió triunfos en cuatro distritos. Vicente Caballero fue electo en Quiindy; Ruth Mercedes Medina Yegros, en Quyquyhó; Horacio Scappini, en Escobar, y Ariel “Lilo” Monges Espínola, en Sapucai. En este último distrito no hubo competencia interna para la intendencia, debido a que Monges Espínola fue el único candidato.

Uno de los principales reveses del sector de Zárate de Monges se produjo en Carapeguá, donde su candidato Moisés Espínola perdió frente a Juan Aurelio Bobadilla Sánchez, de la Alianza Juntos por Carapeguá.

1001 votos nulos en Sapucái

En Sapucái se registró un resultado llamativo: de los 3.647 electores que acudieron a sufragar, 1.001 votaron en blanco. El intendente electo obtuvo 2.621 votos y hubo 25 votos nulos..

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Fuerza Republicana también conserva dos intendencias

A los resultados de las dos principales corrientes del cartismo se suman las victorias de candidatos de Fuerza Republicana en dos municipios.

En Ybycuí fue electo el exdiputado investigado por el caso de sus “caseros de oro”, Tomás Fidelino “Ever” Rivas. Antes de ser legislador ya había sido jefe comunal.

En General Bernardino Caballero se impuso Arnaldo Mereles, ambos pertenecientes a la misma nucleación política.

Tres intendentes de la oposición

Por otra parte, en las elecciones de ayer la oposición se quedó con las intendencias de Ybytymí, con la liberal Gloria Capli, y Mbuyapey, con Ana Delvalle de Aponte (PLRA).

Asimismo, en Carapeguá se produjo la sorpresa: después de 35 años de hegemonía, Juan Aurelio Bobadilla Sánchez, de la Alianza Juntos por Carapeguá, fue electo intendente del distrito con mayor caudal electoral.