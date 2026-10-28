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Política
28 de octubre de 2026 - 10:10

Zenaida Delgado: Senado trataría pérdida de investidura en sesión extra la próxima semana

La Cámara de Senadores trataría un pedido de pérdida de investidura de la senadora colorada cartista Zenaida Delgado el próximo martes, dijo hoy el presidente del Congreso Nacional. La legisladora oficialista fue acusada de exigir a sus funcionarios que le transfieran cada mes parte de sus sueldos y de solicitar pagos de decenas de milones de guaraníes a cambio de gestionar nombramientos permanentes en el Parlamento.

Por ABC Color
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La senadora cartista Zenaida Delgado (ANR, Partido Colorado) se enfrenta a un posible proceso de pérdida de investidura luego de que trascendiera esta semana en medios de comunicación una denuncia hecha por funcionarios del Congreso Nacional que acusan a la legisladora oficialista de exigir pagos mensuales a los funcionarios a su cargo y de pedir pagos de decenas de millones de guaraníes a cambio de nombramientos permanentes.

Según la denuncia, una quincena de funcionarios del Congreso está afectada por este esquema, por el cual - según dijo una de las denunciantes – los empleados son obligados a entregar las bonificaciones que cobran directamente a la senadora Delgado por medio de transferencias bancarias o por medio de dinero en efectivo que la legisladora supuestamente cobra a través de terceras personas.

Lea más: Denunciantes de esquema de coima temen que oficialismo en el Senado salve a Zenaida

Además, según las denunciantes - que presentaron grabaciones de audio y capturas de pantallas de supuestas conversaciones por WhatsApp como evidencia de sus afirmaciones -, la legisladora colorada solicitaba pagos que podían ascender hasta 100 millones de guaraníes a cambio de gestionar nombramientos permanentes en el Congreso.

Tratamiento de pérdida de investidura sería el martes

Basilio Núñez responde a preguntas sobre el apresamiento del exsenador Erico Galeano (ANR, HC).
Basilio Núñez, senador por el Partido Colorado y presidente del Congreso Nacional.

En la mañana de este miércoles, la bancada oficialista de la ANR en el Senado se reunió para deliberar sobre el caso y escuchar un descargo de la senadora Delgado.

En una pausa de esa reunión, el presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio Núñez (ANR) comentó a medios de comunicación que hay conversaciones en curso con representantes de las demás bancadas de la Cámara Alta para coordinar el día en que se trataría el libelo acusatorio y pedido de pérdida de investidura de la senadora Delgado que presentó la parlamentaria opositora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional).

Lea más: Nakayama defiende acusación contra Zenaida Delgado y descarta similitudes con el caso Kattya

Según dijo el senador Núñez, hay “coincidencia” entre las distintas bancadas para que el tratamiento se haga en una sesión extraordinaria del Senado el próximo martes.

El titular del Congreso negó que se busque retrasar el tratamiento del pedido y afirmó que el martes fue propuesto por todas las bancadas para garantizar que se respete el “debido proceso” en el caso.

El senador Núñez, ordenador de gastos del Congreso, se negó a responder a preguntas sobre el inusualmente elevado número de funcionarios que tenía a su cargo la senadora Delgado.

Afara: La situación es “indefendible”

Juan Afara. Foto prensa Senado.
Juan Afara, senador por el Partido Colorado.

También habló con medios de prensa hoy el senador colorado disidente Juan Afara (ANR), quien calificó como “penoso” e “indefendible” el escándalo que gira en torno a Delgado.

Lea más: Nuevos audios del caso Zenaida: “Preparame un pedido de cargo y paso a firmar”

Opinó que una renuncia de la senadora sería “más digna” que un proceso de pérdida de investidura.

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