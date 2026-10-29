Caso Zenaida: Acuerdo solo fue para no ventilar intimidades mientras todo sigue su curso, aclara Tuma

Entrevistado en el programa Periodísticamente de ABC Cardinal, Oscar Tuma señaló que la senadora, sus denunciantes y su expareja firmaron un documento que solo busca evitar que se ventilen cuestiones vinculadas a la intimidad y a la relación que mantuvieron. “No tiene nada que ver con el proceso que sigue su curso. Era más bien para evitar dar a conocer cuestiones que tienen que ver con la vida sentimental de cada uno”, indicó.

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Recalcó además que el pacto no extingue las investigaciones fiscales, las actuaciones parlamentarias o administrativas, ni implica admitir responsabilidades o declarar falsedades.

¿Qué implica realmente el acuerdo firmado por la senadora Zenaida Delgado?

Tuma insistió en que el acuerdo no dirime ni obstaculiza la investigación sobre un supuesto tráfico de influencias. Señaló que las tres funcionarias siguen ratificadas en su denuncia de que la parlamentaria presuntamente cobraba millonarios montos por puestos de trabajo y nombramientos.

“Este acuerdo es solamente para evitar lo que se venía discutiendo en estos días, de quién andaba con quién, quién después le dejó por quién y esas situaciones que no hacen nada al fondo del problema”, reiteró, y agregó que todo lo que sea de interés público sobre el manejo de fondos del Estado se mantiene bajo rigor oficial.

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¿Sigue en pie la investigación fiscal por presunto tráfico de influencias?

Tuma adelantó que acompañará a su cliente ante las convocatorias que realicen los senadores; sin embargo, dio a entender que la suerte política ya está echada. “Es una decisión política, poco y nada seguramente importa la línea argumentativa si la decisión política ya está tomada”, admitió.

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No obstante, puntualizó que su clienta solo debería perder su investidura si existe una conducta fehacientemente demostrada. “Y a partir de ahí tenemos que nosotros preguntarnos si esta situación está fehacientemente demostrada. Y yo te puedo decir, no existe ninguna imputación contra la misma; es más, ni siquiera las funcionarias hicieron la denuncia, lo hizo el propio presidente del Congreso”, subrayó.

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Añadió que la acusación tampoco habla de afirmaciones concretas, sino de situaciones supuestas.

Para finalizar, Tuma indicó que el documento firmado no implicó ningún pago de dinero y dejó en claro que no existe renuncia a la potestad de accionar que cada una de las partes pueda ejercer en el futuro.