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Política
01 de noviembre de 2026 - 22:37

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 02 de noviembre

Santiago Peña de pie con camisa blanca y micrófono, hablando en un acto formal ante una pantalla con la bandera de Paraguay.
Acto de inicio de obras del Gran Hospital General de Asunción, en el que participó el Presidente de la República, Santiago Peña, junto a autoridades municipales electas y del Gobierno Nacional.

La agenda oficial del presidente para la jornada incluye la participación en un acto internacional y una serie de reuniones de trabajo con ministros y representantes del sector privado en Mburuvicha Róga.

Por ABC Color
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  • 09:00 Acto de apertura de la 28ª conferencia de la comisión regional para las Américas de la organización mundial de sanidad animal (OMSA) en el Sheraton Asunción Hotel.
  • 10:30 Reunión con Adriana Ortiz, ministra secretaria nacional de cultura en Mburuvicha Róga.
  • 11:15 Reunión con Walter Gutiérrez, ministro de niñez y la adolescencia (MINNA) en Mburuvicha Róga.
  • 12:30 Reunión con Jalil Rachid, ministro secretario nacional antidrogas (SENAD) en Mburuvicha Róga.
  • 16:00 Reunión con Emanuele Lauro, presidente y director ejecutivo (CEO) de Scorpio Group de Mónaco en Mburuvicha Róga.
  • 17:00 Reunión con Javier Giménez, ministro secretario general y jefe del gabinete civil en Mburuvicha Róga.

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