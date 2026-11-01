09:00 Acto de apertura de la 28ª conferencia de la comisión regional para las Américas de la organización mundial de sanidad animal (OMSA) en el Sheraton Asunción Hotel.

10:30 Reunión con Adriana Ortiz, ministra secretaria nacional de cultura en Mburuvicha Róga.

11:15 Reunión con Walter Gutiérrez, ministro de niñez y la adolescencia (MINNA) en Mburuvicha Róga.

12:30 Reunión con Jalil Rachid, ministro secretario nacional antidrogas (SENAD) en Mburuvicha Róga.

16:00 Reunión con Emanuele Lauro, presidente y director ejecutivo (CEO) de Scorpio Group de Mónaco en Mburuvicha Róga.