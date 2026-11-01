- 09:00 Acto de apertura de la 28ª conferencia de la comisión regional para las Américas de la organización mundial de sanidad animal (OMSA) en el Sheraton Asunción Hotel.
- 10:30 Reunión con Adriana Ortiz, ministra secretaria nacional de cultura en Mburuvicha Róga.
- 11:15 Reunión con Walter Gutiérrez, ministro de niñez y la adolescencia (MINNA) en Mburuvicha Róga.
- 12:30 Reunión con Jalil Rachid, ministro secretario nacional antidrogas (SENAD) en Mburuvicha Róga.
- 16:00 Reunión con Emanuele Lauro, presidente y director ejecutivo (CEO) de Scorpio Group de Mónaco en Mburuvicha Róga.
- 17:00 Reunión con Javier Giménez, ministro secretario general y jefe del gabinete civil en Mburuvicha Róga.
01 de noviembre de 2026 - 22:37
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 02 de noviembre
La agenda oficial del presidente para la jornada incluye la participación en un acto internacional y una serie de reuniones de trabajo con ministros y representantes del sector privado en Mburuvicha Róga.
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