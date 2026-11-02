ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Política
02 de noviembre de 2026 - 14:32

Miguel Prieto cuestiona gestión de Santiago Peña: “Está destruyendo el sistema financiero”

Miguel Prieto en traje negro y camisa blanca habla al público, mientras la multitud aplaude en un ambiente de evento político.
Miguel Prieto durante el cierre de campaña de Soledad Núñez como candidata a intendente de Asunción.Silvio Rojas

El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto cuestionó al gobierno de Santiago Peña por su gestión económica. Sus declaraciones se dieron luego de que el vicepresidente Pedro Alliana anunciara que pone en pausa su candidatura presidencial para concentrarse en “arreglar la casa”.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La situación económica y financiera del país volvió a generar cruces políticos. El exintendente de Ciudad del Este y precandidato a la Presidencia de la República Miguel Prieto cuestionó la gestión económica del gobierno de Santiago Peña y advirtió sobre el deterioro de la situación financiera del país.

A través de una publicación en redes sociales, criticó las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo y la falta de respuestas ante el déficit de la Caja Fiscal.

Prieto apuntó contra el equipo económico del Gobierno y cuestionó las decisiones relacionadas con los impuestos a las importaciones y el precio de los combustibles.

“Este gobierno de ‘grandes técnicos economistas e ilustres’ está destruyendo el sistema financiero. Suben los impuestos a la importación. Aumenta el precio del combustible. No proponen una solución al déficit de la caja-fiscal. En breve no habrá dinero para pagar hurreros de X”, publicó.

Lea más: Miguel Prieto: de desafiar el poder colorado a soñar con la Presidencia

Prieto cuestiona la situación financiera del Gobierno

Las declaraciones del dirigente político se produjeron luego de que el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, anunciara que pone “en pausa” su candidatura presidencial, en medio de cuestionamientos sobre la situación financiera de la administración de Santiago Peña.

El pronunciamiento de Prieto coincidió con el anuncio de Alliana, quien señaló que su decisión responde a la necesidad de “arreglar la casa”. En ese contexto, el vicepresidente hizo alusión a los problemas financieros que enfrenta el Gobierno y mencionó la situación vinculada al caso de Ueno Bank.

Lea más: Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”

Alliana aclaró que la pausa en sus aspiraciones presidenciales no representa una renuncia a su candidatura, sino una postergación condicionada a la resolución de los problemas que, según afirmó, afectan a la administración estatal.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
03
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar