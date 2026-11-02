Miguel Prieto cuestiona gestión de Santiago Peña: “Está destruyendo el sistema financiero”

La situación económica y financiera del país volvió a generar cruces políticos. El exintendente de Ciudad del Este y precandidato a la Presidencia de la República Miguel Prieto cuestionó la gestión económica del gobierno de Santiago Peña y advirtió sobre el deterioro de la situación financiera del país.

A través de una publicación en redes sociales, criticó las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo y la falta de respuestas ante el déficit de la Caja Fiscal.

Prieto apuntó contra el equipo económico del Gobierno y cuestionó las decisiones relacionadas con los impuestos a las importaciones y el precio de los combustibles.

“Este gobierno de ‘grandes técnicos economistas e ilustres’ está destruyendo el sistema financiero. Suben los impuestos a la importación. Aumenta el precio del combustible. No proponen una solución al déficit de la caja-fiscal. En breve no habrá dinero para pagar hurreros de X”, publicó.

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Prieto cuestiona la situación financiera del Gobierno

Las declaraciones del dirigente político se produjeron luego de que el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, anunciara que pone “en pausa” su candidatura presidencial, en medio de cuestionamientos sobre la situación financiera de la administración de Santiago Peña.

El pronunciamiento de Prieto coincidió con el anuncio de Alliana, quien señaló que su decisión responde a la necesidad de “arreglar la casa”. En ese contexto, el vicepresidente hizo alusión a los problemas financieros que enfrenta el Gobierno y mencionó la situación vinculada al caso de Ueno Bank.

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Alliana aclaró que la pausa en sus aspiraciones presidenciales no representa una renuncia a su candidatura, sino una postergación condicionada a la resolución de los problemas que, según afirmó, afectan a la administración estatal.