“Blindar al IPS sí, a los ladrones nunca”, señala Gustavo Leite

En medio del debate generado en torno a la protección de los recursos previsionales tras los recientes acontecimientos financieros, el senador Gustavo Leite sentó una postura tajante respecto a los mecanismos que se pretenden implementar desde el ámbito legislativo.

El parlamentario advirtió sobre el peligro de desvirtuar las herramientas de protección financiera vigentes y exigió que las investigaciones identifiquen y castiguen a todos los responsables de arriesgar los fondos de los aportantes.

Leite fue enfático al señalar que los recursos destinados a garantizar los ahorros de la ciudadanía no deben ser utilizados de forma indebida para cubrir otras eventualidades.

“Cualquier iniciativa legislativa que tienda a devolver sus fondos al IPS usando el Fondo de Garantías de Depósitos se desvía de su propósito original de proteger a los depositantes”, aseveró el legislador en una publicación en su red social X.

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Sanción penal sin distinciones

Asimismo, el congresista remarcó que las medidas de contingencia económica no deben transformarse en una vía de impunidad para las autoridades o directivos involucrados en el manejo irresponsable de los recursos estatales.

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Al respecto, Leite subrayó que las acciones que se adopten “no debe dejar impune jamás a quienes arriesgaron dichos fondos, sean éstos del Consejo de IPS o del Poder Ejecutivo, o de cualquier otra institución pública o privada”.

Finalmente, el legislador resumió la firmeza de su postura ante las propuestas de resguardo financiero concluyendo de manera contundente: “Blindar al IPS sí... A los ladrones nunca”.