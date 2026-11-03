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Política
03 de noviembre de 2026 - 16:03

“Blindar al IPS sí, a los ladrones nunca”, señala Gustavo Leite

Gustavo Alfie Leite Gusinky, con camisa azul y corbata rosa, habla concentrado mientras un micrófono lo graba en una oficina.
El senador Gustavo Leite.Mariela Fretes

El senador Gustavo Leite se opuso firmemente a desviarse del propósito original del Fondo de Garantías de Depósitos para resarcir al IPS. Exigió que se castigue a las autoridades involucradas del Consejo del IPS, del Ejecutivo o del sector privado.

Por ABC Color
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En medio del debate generado en torno a la protección de los recursos previsionales tras los recientes acontecimientos financieros, el senador Gustavo Leite sentó una postura tajante respecto a los mecanismos que se pretenden implementar desde el ámbito legislativo.

El parlamentario advirtió sobre el peligro de desvirtuar las herramientas de protección financiera vigentes y exigió que las investigaciones identifiquen y castiguen a todos los responsables de arriesgar los fondos de los aportantes.

Leite fue enfático al señalar que los recursos destinados a garantizar los ahorros de la ciudadanía no deben ser utilizados de forma indebida para cubrir otras eventualidades.

“Cualquier iniciativa legislativa que tienda a devolver sus fondos al IPS usando el Fondo de Garantías de Depósitos se desvía de su propósito original de proteger a los depositantes”, aseveró el legislador en una publicación en su red social X.

Lea más: Luego de 11 horas, Peña rompe el silencio en la crisis de Ueno Bank

Sanción penal sin distinciones

Asimismo, el congresista remarcó que las medidas de contingencia económica no deben transformarse en una vía de impunidad para las autoridades o directivos involucrados en el manejo irresponsable de los recursos estatales.

Al respecto, Leite subrayó que las acciones que se adopten “no debe dejar impune jamás a quienes arriesgaron dichos fondos, sean éstos del Consejo de IPS o del Poder Ejecutivo, o de cualquier otra institución pública o privada”.

Finalmente, el legislador resumió la firmeza de su postura ante las propuestas de resguardo financiero concluyendo de manera contundente: “Blindar al IPS sí... A los ladrones nunca”.

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