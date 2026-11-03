El reelecto Ronald Acevedo juró como intendente de Pedro Juan Caballero

Este martes juró como intendente de Pedro Juan Caballero Ronald Enrique Acevedo Quevedo (PLRA), quien fue reelecto en los últimos comicios municipales, desarrollados el pasado 4 de octubre, y dirigirá la ciudad hasta 2031.

Asimismo, asumieron los concejales municipales de esta capital departamental. El órgano legislativo de la ciudad está integrado por 7 representantes del PLRA y 5 de la ANR, de los cuales 8 son ediles reelectos y 4 ocupan una banca por primera vez.

Por primera vez, hay más mujeres en la Junta Municipal

Por primera vez, la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero está conformada por una mayoría de mujeres. La nómina de ediles está integrada por Carolina Yunis, Lourdes Amarilla, Robert Benítez, César Lesme, Zulma Ycassatti, Rita Pérez y Angélica Valdez, por el PLRA.

La lista sigue con los representantes de la ANR: Paulo Acosta, Ivo Lezcano, Liza Lailla, Jorge Medina y Carmen Castellano.

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Los que asumen por primera vez el cargo son los liberales Rita Pérez y Robert Benítez, además de los colorados Paulo Acosta y Liza Lailla.