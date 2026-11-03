Encarnación: luego de 11 años, el Partido Colorado retoma el poder con la asunción de Sebastián Remesowski

El nuevo intendente de la ciudad de Encarnación, Sebastián Emilio Remesowski Squef (ANR-HC), asumió este martes la conducción de la Comuna en un acto celebrado en el salón de eventos del Club de Caza y Pesca Pacucuá, ubicado sobre las avenidas Costanera y Japón.

En el acto participó el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. La capital de Itapúa es la tercera ciudad más importante del país, después de Asunción y Ciudad del Este, y la única de las principales que fue conquistada por la ANR en las elecciones municipales.

Estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR), además de otros diputados y senadores colorados. Se esperaba la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y del vicepresidente, Pedro Alliana; ambos se ausentaron en medio de la crisis política desencadenada por el anuncio del procedimiento de resolución de ueno bank.

También estuvo ausente el exintendente de Encarnación, Alfredo Luis Yd (Alianza).

Con esta nueva administración, la Asociación Nacional Republicana (ANR) retoma el poder en Encarnación. Durante 11 años (dos periodos), Yd había vencido a la hegemonía colorada en la capital departamental.

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Remesowski pidió unidad

El nuevo jefe comunal, Sebastián “Cheba” Emilio Remesowski Squef, en un extenso discurso, hizo hincapié en la necesidad de crear condiciones dignas para los ciudadanos encarnacenos. “Yo quiero a los vecinos encarnacenos felices, no solo a los turistas”, puntualizó.

Apeló a la unidad con todos los sectores políticos e hizo alusión a su eslogan de campaña: “Encarnación nos une”. También lanzó críticas contra la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a la que pidió colaboración, porque, según expresó, “no es un regalo, sino una compensación por todo lo que perdimos”.

Remesowski asume la gestión de la Municipalidad de Encarnación en medio de denuncias sobre supuestos problemas financieros y luego de que su antecesor se negara a realizar la transición, pese a su proclamación por la Justicia Electoral.

Inicia el periodo 2026-2031 con una mayoría absoluta de colorados en la Junta Municipal, con ocho ediles en total, frente a cuatro de la oposición. El cuerpo colegiado que asumió quedó compuesto de la siguiente manera: