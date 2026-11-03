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Política
03 de noviembre de 2026 - 16:24

Encarnación: luego de 11 años, el Partido Colorado retoma el poder con la asunción de Sebastián Remesowski

Sebastián Remesowski en traje negro levanta la mano en juramento, mientras una mujer en vestido blanco sostiene un libro.
Sebastián Remesowski juró como intendente de Encarnación en ceremonia con autoridades locales y nacionales.Sergio Gonzalez

El nuevo intendente de Encarnación, Sebastián Emilio Remesowski Squef (ANR-HC), asumió este martes. Luego de 11 años, el Partido Colorado retoma el poder en la Municipalidad de la capital de Itapúa.

Por Sergio González
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El nuevo intendente de la ciudad de Encarnación, Sebastián Emilio Remesowski Squef (ANR-HC), asumió este martes la conducción de la Comuna en un acto celebrado en el salón de eventos del Club de Caza y Pesca Pacucuá, ubicado sobre las avenidas Costanera y Japón.

En el acto participó el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. La capital de Itapúa es la tercera ciudad más importante del país, después de Asunción y Ciudad del Este, y la única de las principales que fue conquistada por la ANR en las elecciones municipales.

Estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR), además de otros diputados y senadores colorados. Se esperaba la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y del vicepresidente, Pedro Alliana; ambos se ausentaron en medio de la crisis política desencadenada por el anuncio del procedimiento de resolución de ueno bank.

También estuvo ausente el exintendente de Encarnación, Alfredo Luis Yd (Alianza).

Hombres y mujeres en trajes oscuros asisten al acto de asunción de Sebastián Remesowski, con sillas etiquetadas como 'Intendente Municipal' y 'Diputado Nacional'.
Sebastián Remesowski asumió como intendente de Encarnación en un acto oficial con representantes gubernamentales presentes.

Con esta nueva administración, la Asociación Nacional Republicana (ANR) retoma el poder en Encarnación. Durante 11 años (dos periodos), Yd había vencido a la hegemonía colorada en la capital departamental.

Lea más: ueno bank: “Para alquilar balcones” estará el debate en el Senado, anuncia Soroka en Encarnación

Remesowski pidió unidad

El nuevo jefe comunal, Sebastián “Cheba” Emilio Remesowski Squef, en un extenso discurso, hizo hincapié en la necesidad de crear condiciones dignas para los ciudadanos encarnacenos. “Yo quiero a los vecinos encarnacenos felices, no solo a los turistas”, puntualizó.

Sebastián Remesowski, con traje negro, habla en podio de vidrio mientras una mujer toma fotos a su lado en un acto formal.
Sebastián Remesowski asumió como intendente de Encarnación en un acto protocolar con autoridades locales y nacionales.

Apeló a la unidad con todos los sectores políticos e hizo alusión a su eslogan de campaña: “Encarnación nos une”. También lanzó críticas contra la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a la que pidió colaboración, porque, según expresó, “no es un regalo, sino una compensación por todo lo que perdimos”.

Remesowski asume la gestión de la Municipalidad de Encarnación en medio de denuncias sobre supuestos problemas financieros y luego de que su antecesor se negara a realizar la transición, pese a su proclamación por la Justicia Electoral.

Sebastián Remesowski en traje oscuro, rodeado de hombres en trajes formales, en un evento con decoraciones elegantes y banderas.
Sebastián Remesowski asume como intendente de Encarnación en un acto formal con varias autoridades presentes.

Inicia el periodo 2026-2031 con una mayoría absoluta de colorados en la Junta Municipal, con ocho ediles en total, frente a cuatro de la oposición. El cuerpo colegiado que asumió quedó compuesto de la siguiente manera:

  • Presidente de la Junta Municipal: César Rojas (ANR).
  • Facundo González (ANR)
  • Dennis Fraulob (ANR)
  • Luis Dávalos (ANR)
  • Luis María Guerrero (ANR)
  • Yoni Schmalko (ANR)
  • Pablo Novosad (ANR)
  • Eduardo Rebruk (ANR)
  • Keiji Ishibashi (Alianza)
  • Jorge Servián (Alianza)
  • Natalia Enciso (Alianza)
  • Claudia Arévalos (Alianza)

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