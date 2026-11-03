ueno bank: “Para alquilar balcones” estará el debate en el Senado, anuncia Soroka en Encarnación

Durante un acto oficial celebrado en Encarnación, al que no asistieron el presidente Santiago Peña ni el vicepresidente Pedro Alliana, el senador Colym Soroka hizo referencia a la situación crítica tras la confirmación del procedimiento de resolución de ueno bank.

El legislador refirió que defiende la postura de que “si vas a intervenirle a uno, que sepamos la situación de todo”, dijo. Además, agregó: “¿Por qué debe haber protegidos?”.

Indicó también que “hace varios días, cuando inician los pedidos de informes, comienza una corrida”, por lo que dio a entender que esta situación podría ser una de las causas de la crisis del banco, que está en el ojo de la tormenta.

Sobre la ausencia de Santiago Peña, expresó que “sabemos lo que pasa en Asunción, eso va a traer novedades”, apuntó. Manifestó que la situación es preocupante y sostuvo que el presidente debe actuar con transparencia y contar todo.

“¡Qué gran debate se viene en el Senado! Mañana va a estar para alquilar balcones”, adelantó Soroka sobre las posturas que irán tomando las diferentes bancadas en el cuerpo legislativo.

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Consecuencias políticas

El senador indicó que esta situación “le golpea a todos, no solamente a Peña”. Particularmente, dijo que no se siente golpeado, pero sostuvo que la ANR es el partido de gobierno, por lo que evidentemente esto traerá consecuencias.

Criticó, además, a “algunos que salen con el discurso político ‘yo avisé, yo sabía’; bola es, mentira”, expresó.

Sobre el pedido de expulsión del partido del presidente Santiago Peña, formulado por el vicepresidente del Partido Colorado, Rodolfo Friedmann, Soroka puntualizó que “él es el menos indicado para pedir la expulsión de alguien; no tienen autoridad moral”, sostuvo.

Ante un eventual pedido de juicio político, respondió: “¡Ojalá que no! Yo viví dos juicios políticos en la era de Mario Abdo y saben que eso del juicio político va a traer un golpe a toda la ciudadanía”, refirió.