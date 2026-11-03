ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
12º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Política
03 de noviembre de 2026 - 18:31

San Juan Bautista: “Ser autoridad no es un privilegio, sino una responsabilidad”, dice intendente reelecto

Benítez Herebia en traje oscuro señalando, junto a mujer con documento, en un auditorio con hombres en trajes oscuros y corbatas rojas.
Momento del juramento de José Luis Benítez Herebia, quien asume su segundo periodo como intendente municipal de San Juan Bautista, Misiones.Jesús Riveros

“Ser autoridad no es un privilegio, sino una responsabilidad”, afirmó José Luis Benítez Herebia (ANR-HC) al asumir su segundo periodo como intendente de San Juan Bautista.

Por Jesús Riveros
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

A las 16:00, la Junta Municipal reanudó su sesión de honor en el auditorio Agustín Pío Barrios de San Juan Bautista, Misiones, para la toma de juramento y posesión de cargo del intendente reelecto, José Luis Benítez Herebia (ANR-HC), quien continuará al frente de la administración municipal de la capital departamental durante el periodo 2026-2031.

La presidenta de la Junta Municipal, Andrea Carolina Rolón Cabral (ANR-HC), tomó juramento al jefe comunal, quien, durante su discurso, hizo referencia a la situación que atraviesa el país y sostuvo que el momento exige una profunda reflexión de todas las autoridades.

Lea más: San Juan Bautista: asumieron los nuevos concejales

“Considero que la situación que atraviesa actualmente el país nos llama a todas las autoridades a realizar una profunda reflexión”, manifestó.

En ese sentido, señaló que quienes ejercen cargos públicos deben comprender que la función de autoridad no representa un privilegio, sino una responsabilidad que debe traducirse en acciones concretas.

“Necesitamos entender y comprender que la ciudadanía quiere realmente que sus autoridades tengan un alto sentido de pertenencia, demostrado en acciones y en resultados concretos y, por sobre todo, estableciendo las políticas públicas más justas a favor de nuestro pueblo”, expresó.

José Luis Benítez Herebia en traje oscuro con corbata clara, habla frente a banderas paraguayas y un arreglo floral.
José Luis Benítez Herebia, intendente municipal de San Juan Bautista, Misiones.

Benítez Herebia también instó a las autoridades municipales a agotar las instancias de diálogo y dejar de lado las diferencias políticas y electorales para trabajar por el bienestar de toda la comunidad sanjuanina.

“Este momento nos llama a entender y a comprender que debemos agotar todas las instancias de diálogo, las altas capacidades de renunciamiento y las altas capacidades de apertura para comprender que, por encima de cualquier diferencia movimientista, eleccionaria, hoy venimos a asumir la responsabilidad de que todo proyecto en beneficio sea no solo para un sector, sino para la comunidad sanjuanina”, afirmó.

Lea más: Concepción: con renovadas promesas de trabajar por el distrito asumen intendente y concejales

El intendente reelecto también se comprometió a continuar administrando los recursos municipales con transparencia y honestidad. Asimismo, pidió a los nuevos integrantes de la Junta Municipal asumir sus funciones con responsabilidad y compromiso.

Finalmente, remarcó que las autoridades deben recuperar y mantener la confianza de la ciudadanía mediante una gestión seria y comprometida, especialmente en favor de los sectores más vulnerables.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Ordenan detención de directivos de Ueno Bank: seis ya están bajo custodia policial
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
05
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más

Te puede interesar