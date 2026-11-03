San Juan Bautista: “Ser autoridad no es un privilegio, sino una responsabilidad”, dice intendente reelecto

A las 16:00, la Junta Municipal reanudó su sesión de honor en el auditorio Agustín Pío Barrios de San Juan Bautista, Misiones, para la toma de juramento y posesión de cargo del intendente reelecto, José Luis Benítez Herebia (ANR-HC), quien continuará al frente de la administración municipal de la capital departamental durante el periodo 2026-2031.

La presidenta de la Junta Municipal, Andrea Carolina Rolón Cabral (ANR-HC), tomó juramento al jefe comunal, quien, durante su discurso, hizo referencia a la situación que atraviesa el país y sostuvo que el momento exige una profunda reflexión de todas las autoridades.

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“Considero que la situación que atraviesa actualmente el país nos llama a todas las autoridades a realizar una profunda reflexión”, manifestó.

En ese sentido, señaló que quienes ejercen cargos públicos deben comprender que la función de autoridad no representa un privilegio, sino una responsabilidad que debe traducirse en acciones concretas.

“Necesitamos entender y comprender que la ciudadanía quiere realmente que sus autoridades tengan un alto sentido de pertenencia, demostrado en acciones y en resultados concretos y, por sobre todo, estableciendo las políticas públicas más justas a favor de nuestro pueblo”, expresó.

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Benítez Herebia también instó a las autoridades municipales a agotar las instancias de diálogo y dejar de lado las diferencias políticas y electorales para trabajar por el bienestar de toda la comunidad sanjuanina.

“Este momento nos llama a entender y a comprender que debemos agotar todas las instancias de diálogo, las altas capacidades de renunciamiento y las altas capacidades de apertura para comprender que, por encima de cualquier diferencia movimientista, eleccionaria, hoy venimos a asumir la responsabilidad de que todo proyecto en beneficio sea no solo para un sector, sino para la comunidad sanjuanina”, afirmó.

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El intendente reelecto también se comprometió a continuar administrando los recursos municipales con transparencia y honestidad. Asimismo, pidió a los nuevos integrantes de la Junta Municipal asumir sus funciones con responsabilidad y compromiso.

Finalmente, remarcó que las autoridades deben recuperar y mantener la confianza de la ciudadanía mediante una gestión seria y comprometida, especialmente en favor de los sectores más vulnerables.