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Política
03 de noviembre de 2026 - 12:00

San Juan Bautista: asumieron los nuevos concejales

Grupo de concejales vestidos formalmente, con una mujer de pie al centro en vestido claro, ante fondo de cortinas blancas y verdes.
Los 12 nuevos concejales municipales de San Juan Bautista, Misiones, que integrarán la Junta Municipal durante el período 2026-2031.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. En sesión de honor asumieron los 12 nuevos concejales municipales de la capital de Misiones, quienes integrarán la Junta Municipal durante el período 2026-2031.

Por Jesús Riveros
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La sesión de honor, toma de juramento, posesión de cargo y sesión preliminar de la nueva Junta Municipal de San Juan Bautista se realizó esta mañana, con la participación de los concejales electos en las elecciones municipales del pasado 4 de octubre.

La sesión fue presidida inicialmente por el presidente saliente de la Junta Municipal, Pablo Amarilla (ANR), quien tomó juramento a los nuevos concejales municipales.

Lea más: Santiago: asumen nuevas autoridades municipales para el periodo 2026-2031

Los nuevos integrantes de la Junta Municipal son Yanina Concepción Agüero Ríos (ANR-HC), Hugo David Mesa Portillo (PLRA), Thiago Osmar Rodríguez Ávalos (ANR-HC), William Luis Araújo Franco (PLRA), Andrea Carolina Rolón Cabral (ANR-HC), Jorge Raimundo Elpuerto Páez (ANR-HC), Javier Arnaldo Paredes Caballero (PLRA), Rodrigo Daniel Guarín Maidana (ANR-HC), María Alejandra Rolón González (PLRA), Manuel Morínigo Obregón (ANR-HC), Virgilio Valentín Veráez (PLRA) y María Viviana Ruíz Díaz Rotela (ANR-HC).

Una mujer presidirá la Junta Municipal

Una vez culminado el juramento de los nuevos concejales, la sesión de honor pasó a ser presidida por Yanina Concepción Agüero Ríos, quien obtuvo la mayor cantidad de votos y asumió la conducción momentánea de la sesión para llevar adelante la elección de la nueva comisión directiva de la Junta Municipal.

Durante la sesión fueron propuestos dos nombres para presidir el órgano legislativo municipal: Andrea Carolina Rolón Cabral, por la bancada colorada, y Hugo David Mesa Portillo, por la bancada liberal.

La elección fue sometida a votación y Andrea Carolina Rolón Cabral resultó electa por mayoría de votos como presidenta de la Junta Municipal de San Juan Bautista para el primer período legislativo.

Tras la elección de la nueva mesa directiva, la sesión quedó en un cuarto intermedio hasta las 16:00, cuando será reanudada en el auditorio Agustín Pío Barrios de San Juan Bautista. En ese lugar se realizará el acto de juramento y toma de posesión del intendente reelecto de la ciudad, José Luis Benítez Herebia (ANR-HC).

Cuatro mujeres integran la Junta Municipal

Para el período 2026-2031 fueron electas cuatro mujeres que integrarán la Junta Municipal de San Juan Bautista. Tres de ellas corresponden a la bancada de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y una al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

María Viviana Ruíz Díaz Rotela, Andrea Carolina Rolón Cabral, María Alejandra Rolón González y Yanina Concepción Agüero Ríos sonríen en un ambiente formal.
Las cuatro mujeres que integran la Junta Municipal de San Juan Bautista, de izquierda a derecha: María Viviana Ruiz Díaz Rotela, Andrea Carolina Rolón Cabral, María Alejandra Rolón González y Yanina Concepción Agüero Ríos.

Las mujeres que integran la bancada colorada son Yanina Concepción Agüero Ríos, Andrea Carolina Rolón Cabral, quien fue electa presidenta de la Junta Municipal, y María Viviana Ruíz Díaz Rotela.

Por la bancada liberal integra el cuerpo legislativo María Alejandra Rolón González.

La nueva Junta Municipal de San Juan Bautista estará conformada por una mayoría de concejales de la ANR, que cuenta con siete representantes, mientras que el PLRA tendrá cinco concejales.

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