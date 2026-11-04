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Política
04 de noviembre de 2026 - 14:53

Juicio político: presentan libelo acusatorio contra Peña y Alliana

Presentan libelo acusatorio contra Santiago Peña y Pedro Alliana
Los diputados Raúl Benítez, Johanna Ortega y Rocío Vallejos presentan libelo acusatorio contra Santiago Peña y Pedro Alliana.Gentileza

Diputados opositores formalizaron el pedido de juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Además, solicitarán una sesión extraordinaria para las 10:00 con el objetivo de tratar primeramente el documento impulsado contra el Jefe de Estado.

Por ABC Color
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En la tarde de este miércoles, con un total de 35 firmas de respaldo, se realizó la presentación formal de los libelos acusatorios dirigidos contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

En este sentido, señalan que como parte del trámite legislativo, los impulsores de la iniciativa confirmaron que pedirán una convocatoria a sesión extraordinaria para las 10:00, con la prioridad de debatir en primer término el libelo correspondiente al mandatario. Adelantan que pedirán una segunda extraordinaria para tratar el juicio político al vicepresidente.

EN DESARROLLO.

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