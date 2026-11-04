Juicio político: presentan libelo acusatorio contra Peña y Alliana

En la tarde de este miércoles, con un total de 35 firmas de respaldo, se realizó la presentación formal de los libelos acusatorios dirigidos contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

En este sentido, señalan que como parte del trámite legislativo, los impulsores de la iniciativa confirmaron que pedirán una convocatoria a sesión extraordinaria para las 10:00, con la prioridad de debatir en primer término el libelo correspondiente al mandatario. Adelantan que pedirán una segunda extraordinaria para tratar el juicio político al vicepresidente.

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