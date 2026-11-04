San Miguel: nuevo intendente promete priorizar caminos y servicios en comunidades rurales

En el salón municipal de la ciudad de San Miguel, Misiones, se realizó el acto de juramento del nuevo intendente de esta ciudad, Sergio Ramírez (ANR-HC). El juramento lo realizó el presidente de la nueva Junta Municipal, José Carlos Corvalán (ANR-HC).

Ramírez señaló que las principales acciones estarán orientadas a mejorar la infraestructura vial y sanitaria de las compañías, además de generar mejores condiciones para el desarrollo de la producción agrícola. En ese sentido, sostuvo que recorrerá las comunidades para conocer de cerca sus necesidades y trabajar en soluciones concretas.

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“Les puedo asegurar que este intendente va a caminar con ustedes. Vamos a concentrar esfuerzos para dar soluciones concretas a los problemas de los caminos y garantizar vías de todo tiempo, asegurando que la producción no se detenga”, expresó.

En materia de salud, prometió fortalecer los puestos sanitarios para garantizar el acceso a servicios médicos en las comunidades rurales. También anunció que trabajará para generar mejores condiciones técnicas, viales y de comercialización para los agricultores y pequeños productores.

Otro de los sectores mencionados fue el artesanal. El jefe comunal aseguró que su administración será aliada de los artesanos y artesanas, con el propósito de proteger la identidad cultural y textil de San Miguel y potenciar la comercialización de sus productos mediante un sello de origen.

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“Mi administración será un aliado incondicional de nuestros artesanos y artesanas, los legítimos custodios de nuestra identidad cultural y del patrimonio textil de los sanmiguelinos. Protegeremos su arte y potenciaremos la comercialización con el sello de origen de San Miguel”, expresó Ramírez.

Proyección turística

Al referirse a su visión de desarrollo, Ramírez manifestó que buscará convertir San Miguel en una ciudad modelo, con crecimiento en todas sus áreas y proyección turística, destacando la cultura de sus habitantes.

“Al finalizar este periodo que hoy se inicia, habremos convertido San Miguel en una ciudad modelo, una ciudad turística, una ciudad que se destaca por la cultura de sus habitantes y, principalmente, una ciudad desarrollada en todas sus áreas”, expresó.

Finalmente, pidió el acompañamiento de la ciudadanía y sostuvo que el desarrollo del distrito no dependerá únicamente de las autoridades municipales, sino también del compromiso de los pobladores con el cuidado de los espacios públicos y la convivencia comunitaria.