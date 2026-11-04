Santaní: nuevas autoridades municipales prometen trabajar por el desarrollo de la ciudad

El acto de asunción de las nuevas autoridades de la Junta Municipal se realizó en la sala de sesiones del cuerpo legislativo, mientras que el juramento del nuevo ejecutivo, encabezado por el Ing. Carlos Verón Speranza, ANR, oficialista, se llevó a cabo en el salón auditorio de la Municipalidad.

La ceremonia de posesión de cargo del nuevo jefe comunal y los doce ediles, de los cuales nueve son colorados y tres del PLRA, contó con la presencia de varios representantes de la ciudad, incluidas las autoridades locales, nacionales e invitados especiales que acompañaron el traspaso de mando de la comuna santaniana.

Asimismo, estuvo presente el intendente saliente, Agustín Ovando, ANR, oficialista, acompañado de su esposa, la diputada nacional Carmen Giménez, y de otros familiares, entre ellos sus hijas.

Tras el juramento oficial de Carlos Verón como ejecutivo de la Municipalidad de Santaní, que estuvo a cargo del presidente de la Junta Municipal, el concejal Carlos Sosa, también de la ANR, oficialista, el intendente tomó la palabra para dirigirse a los presentes en el lugar, señalando primeramente su enorme satisfacción por el apoyo incondicional de sus compueblanos, que le permitió llegar al objetivo, el cual es administrar los bienes de la ciudadanía en general.

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Trabajar con transparencia y responsabilidad

En lo que concierne al compromiso asumido con la población, Verón Speranza aseveró que los santanianos pueden confiar en su trabajo durante su estadía en la administración de la comuna, asegurando que va a trabajar con total transparencia y mucha responsabilidad al frente de la institución.

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Objetivos

Finalmente, anunció que en su gobierno tiene establecido priorizar la ejecución de cuatro proyectos considerados como las principales prioridades de la ciudad: el mejoramiento del balneario Tapiracuai, la remodelación de la terminal de ómnibus, la construcción de un centro de rehabilitación para adictos y la edificación de un moderno polideportivo municipal.