Diputados: colorados archivan juicio político contra el vicepresidente Alliana, en línea de sucesión

Por 30 votos a favor, 48 en contra la Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político contra Pedro Alliana, dejándole vía libre para que asuma la presidencia de la República, ante el hecho de que opositores le atribuyeron “complicidad” en el caso Ueno Bank con el ahora renunciante presidente de la República, Santiago Peña

Sin haberse votado el primer punto del orden del día, que era el juicio político al renunciante presidente de la República, Santiago Peña, con votos colorados se declaró cuarto intermedio para archivar ya definitivamente el pedido contra Alliana, que asumirá la presidencia.

En una sesión mucho más corta pero más confusa que la del debate sobre el juicio político contra Peña, se procedió a enterrar el pedido contra el futuro presidente en reemplazo de Santi.

Los 48 votos en contra fueron de las tres bancada coloradas (A, B y Añeteté), mientras que la oposición unida (PLRA y tercer espacio) juntaron 30 votos.

Las dos ausencias fueron porque aún no se cubrieron las vacancias dejadas por los exdiputados y actuales intendentes Sebastián Remesowski (Encarnación) y Alejo Ríos (Caaguazú).

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