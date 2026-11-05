Juicio político a Santiago Peña: ya están los seis fiscales acusadores

La legisladora confirmó que están dadas todas las condiciones para proceder al juicio político contra Santiago Peña y existen los votos necesarios para destituirlo. “Hemos conversado con varios colegas; de hecho, varios de ellos ya han mencionado a través de sus redes sociales o en la prensa su adhesión a un juicio político”, indicó Vallejo.

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Agregó que incluso los líderes colorados le manifestaron que acompañarán la postura de los opositores y disidentes. “Los colegas entienden los momentos que está pasando el país, la necesidad de restablecer la calma, la serenidad, de darle esperanza de vuelta a la gente, de que pueda reencauzarse la situación por la cual estamos atravesando”, refirió la patriaqueridista.

Estos son los fiscales acusadores en el juicio político a Santiago Peña

Los fiscales acusadores de Santiago Peña son los diputados:

Rodrigo Blanco,

Pedro Gómez y

Adrián “Billy” Vaesken, por el Partido Liberal;

Rocío Vallejo, por Patria Querida;

Raúl Benítez, como independiente,

y Mauricio Espínola, por la disidencia colorada.

La confianza del BCP quedó destruida

En ese sentido, manifestó que la confianza hacia el Banco Central del Paraguay (BCP), está completamente rota. “Tenemos manifestaciones también de líderes colorados que de alguna manera también condicionan la decisión de los colegas, y creo que será por unanimidad. El BCP es el banco al que todos los economistas quieren llegar y mencionan que nadie quería irse por no quedar pegado con este señor (Peña), que tanto daño ha hecho al país”, declaró Vallejo.

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La misma aclaró que no estarán presentes los 80 diputados debido a que dos aún no pudieron jurar. Esos dos son los suplentes de Alejo Ríos y Sebastián Remesowski, quienes dejaron sus bancas para asumir como intendentes municipales. “Por eso somos actualmente 78 y en sala 77. Así que yo creo que esto va a ser por unanimidad, hablando con los colegas”, reiteró.

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🔴 FISCALÍA DERIVA DENUNCIA CONTRA SANTIAGO PEÑA AL EQUIPO QUE INVESTIGA A UENO BANK



📌 El Ministerio Público asignó al mismo equipo fiscal que investiga a los directivos de Ueno Bank una denuncia penal presentada contra el presidente de la República, Santiago Peña Palacios.



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“Yo valoro muchísimo la decisión de los colegas colorados. No es fácil para ellos ya que el presidente es de su partido, pero también quiero decirle que es un acto de grandeza reconocer que si se está haciendo mal, ellos acompañan. Así que estamos en esa línea. Es un día histórico para la República del Paraguay y estamos siendo parte de esa historia”, finalizó la diputada.