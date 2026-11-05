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Política
05 de noviembre de 2026 - 12:05

Juicio político a Santiago Peña: ya están los seis fiscales acusadores

El diputado Walter García, sostiene un cartel durante sesión extraordinaria donde se debate una propuesta de juicio político contra el presidente, Santiago Peña, por presuntas irregularidades y conflictos de intereses relacionados con Ueno bank, intervenido esta semana por el Banco Central tras detectar problemas de solvencia.
El diputado Walter García, sostiene un cartel durante sesión extraordinaria donde se debate una propuesta de juicio político contra el presidente, Santiago Peña, por presuntas irregularidades y conflictos de intereses relacionados con Ueno bank, intervenido esta semana por el Banco Central tras detectar problemas de solvencia.Juan Pablo Pino

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) confirmó que existe unanimidad para impulsar el juicio político a Santiago Peña. En este artículo, los nombres.

Por ABC Color
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La legisladora confirmó que están dadas todas las condiciones para proceder al juicio político contra Santiago Peña y existen los votos necesarios para destituirlo. “Hemos conversado con varios colegas; de hecho, varios de ellos ya han mencionado a través de sus redes sociales o en la prensa su adhesión a un juicio político”, indicó Vallejo.

Lea más: Arranca la sesión: Toda la Cámara de Diputados ya adelanta voto a favor del juicio político a Santiago Peña

Agregó que incluso los líderes colorados le manifestaron que acompañarán la postura de los opositores y disidentes. “Los colegas entienden los momentos que está pasando el país, la necesidad de restablecer la calma, la serenidad, de darle esperanza de vuelta a la gente, de que pueda reencauzarse la situación por la cual estamos atravesando”, refirió la patriaqueridista.

Custodia policial frente al Congreso de Paraguay
Custodia policial frente al Congreso de Paraguay

Estos son los fiscales acusadores en el juicio político a Santiago Peña

Los fiscales acusadores de Santiago Peña son los diputados:

  • Rodrigo Blanco,
  • Pedro Gómez y
  • Adrián “Billy” Vaesken, por el Partido Liberal;
  • Rocío Vallejo, por Patria Querida;
  • Raúl Benítez, como independiente,
  • y Mauricio Espínola, por la disidencia colorada.

La confianza del BCP quedó destruida

En ese sentido, manifestó que la confianza hacia el Banco Central del Paraguay (BCP), está completamente rota. “Tenemos manifestaciones también de líderes colorados que de alguna manera también condicionan la decisión de los colegas, y creo que será por unanimidad. El BCP es el banco al que todos los economistas quieren llegar y mencionan que nadie quería irse por no quedar pegado con este señor (Peña), que tanto daño ha hecho al país”, declaró Vallejo.

Lea más: Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial

Mujer de cabello rizado con camiseta rosa y gorra amarilla sostiene cartel con mensaje crítico hacia el gobierno.
Una mujer sostiene un cartel durante la manifestación en rechazo a la gestión de Santiago Peña.

La misma aclaró que no estarán presentes los 80 diputados debido a que dos aún no pudieron jurar. Esos dos son los suplentes de Alejo Ríos y Sebastián Remesowski, quienes dejaron sus bancas para asumir como intendentes municipales. “Por eso somos actualmente 78 y en sala 77. Así que yo creo que esto va a ser por unanimidad, hablando con los colegas”, reiteró.

“Yo valoro muchísimo la decisión de los colegas colorados. No es fácil para ellos ya que el presidente es de su partido, pero también quiero decirle que es un acto de grandeza reconocer que si se está haciendo mal, ellos acompañan. Así que estamos en esa línea. Es un día histórico para la República del Paraguay y estamos siendo parte de esa historia”, finalizó la diputada.

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