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Política
06 de noviembre de 2026 - 02:45

Concepción: piden juicio político a Santiago Peña y que se embarguen sus bienes

Grupo de jóvenes marchando por la calle, algunos con banderas paraguayas y otros observando la manifestación nocturna.
Los manifestantes marcharon por las principales calles de la ciudad de Concepción.Aldo Rojas

Ciudadanos autoconvocados marcharon hasta frente de la sucursal de Ueno Bank, piden juicio político y embargo de los bienes de Santiago Peña.

Por Aldo Rojas
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La plaza Agustín Fernando de Pinedo fue el lugar donde los manifestantes se reunieron en la noche de este jueves. Allí exhibieron banderas paraguayas, carteles, realizaron discursos y explosionaron bombas de estruendo.

Luego marcharon por la avenida que lleva el mismo nombre de la plaza, luego tomaron la calle Presidente Franco hasta donde queda la sucursal de Ueno Bank.

La manifestación fue acompañada por agentes policiales.

Lea más: Con gritos de “Santi a Tacumbú”, protestan en la rotonda Oasis de Ciudad del Este

Una de las manifestantes, Digna Ortíz, dijo que exigen que se haga el juicio político a Santiago Peña, agregó que también se le debe embargar todos sus bienes.

“Queremos que se investigue este caso y que se le devuelva su dinero a la gente”, sostuvo la mujer.

ANR nunca más

Con un dispositivo óptico portátil proyectaron, al lado del cartel de la entidad bancaria: ANR nunca más.

Grupo de manifestantes en Concepción, sosteniendo pancartas contra la ANR, una mujer destaca con un objeto luminoso en la mano.
Manifestantes frente a la sucursal de Ueno Bank en Concepción, proyectando escritos contra la ANR.

En el sitio nuevamente muchas personas hablaron y todas coincidían en que Santiago Peña debe responder por sus actos y dejar la presidencia de la República.

Lo que decían los carteles

En la movilización se vio a muchos jóvenes, varios de ellos vestían la remera de la albirroja. Se pudo leer en los carteles que portaban: “No más dictadura colorada, ni corrupción, ni impunidad. #ANR nunca más”.

“Exigimos juicio político para Peña”, entre otros.

Mujer sostiene cartel amarillo con el mensaje 'NO MÁS DICTADURA COLORADA' mientras otros escuchan con expresiones serias en un ambiente urbano.
Un grupo de jóvenes se reunió esta noche en Concepción para manifestarse.

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