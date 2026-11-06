Concepción: piden juicio político a Santiago Peña y que se embarguen sus bienes

La plaza Agustín Fernando de Pinedo fue el lugar donde los manifestantes se reunieron en la noche de este jueves. Allí exhibieron banderas paraguayas, carteles, realizaron discursos y explosionaron bombas de estruendo.

Luego marcharon por la avenida que lleva el mismo nombre de la plaza, luego tomaron la calle Presidente Franco hasta donde queda la sucursal de Ueno Bank.

La manifestación fue acompañada por agentes policiales.

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Una de las manifestantes, Digna Ortíz, dijo que exigen que se haga el juicio político a Santiago Peña, agregó que también se le debe embargar todos sus bienes.

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“Queremos que se investigue este caso y que se le devuelva su dinero a la gente”, sostuvo la mujer.

ANR nunca más

Con un dispositivo óptico portátil proyectaron, al lado del cartel de la entidad bancaria: ANR nunca más.

En el sitio nuevamente muchas personas hablaron y todas coincidían en que Santiago Peña debe responder por sus actos y dejar la presidencia de la República.

Lo que decían los carteles

En la movilización se vio a muchos jóvenes, varios de ellos vestían la remera de la albirroja. Se pudo leer en los carteles que portaban: “No más dictadura colorada, ni corrupción, ni impunidad. #ANR nunca más”.

“Exigimos juicio político para Peña”, entre otros.