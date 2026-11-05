Con gritos de “Santi a Tacumbú”, protestan en la rotonda Oasis de Ciudad del Este

Los manifestantes llegaron con carteles y banderas paraguayas, con fuertes críticas al presidente renunciante, Santiago Peña, y al vicepresidente Pedro Alliana. Entre las consignas que se pueden leer están: «Nos roban salud, educación y ahora nuestra plata» y «Santi a Tacumbú».

«¿Cuántos abuelos ayer no tomaron sus medicamentos? ¿Cuántas familias no pudieron desayunar o se quedaron sin un solo guaraní? Tampoco queremos que Alliana sea el presidente, él es cómplice. Ambos se tienen que ir. Queremos un gobierno sin corrupción, estamos cansados de esta gente que nos roba», expresó una de las manifestantes.

Los manifestantes piden que el proceso de juicio político contra Peña avance hasta su resolución y rechazan la posibilidad de que se acepte su renuncia, ya que esto le permitiría acceder a los fueros de senador vitalicio y, eventualmente, dificultar eventuales procesos penales en su contra.

“Cuando salimos a las calles es porque la situación ya es insostenible. Este señor, al verse acorralado, presentó su renuncia, pero si se la aceptan, tendrá la posibilidad de convertirse en senador vitalicio y acceder a todos esos beneficios. Él conocía muy bien lo que estaba pasando, no puede alegar desconocimiento. Tiene toda una estructura detrás y la ANR también está involucrada”, manifestó otra de las manifestantes.

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La ruta PY02 permanece parcialmente bloqueada, lo que genera un importante embotellamiento vehicular en los accesos de entrada y salida del país, así como sobre la avenida Pioneros del Este.