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ABC en el Este
05 de noviembre de 2026 - 18:12

Con gritos de “Santi a Tacumbú”, protestan en la rotonda Oasis de Ciudad del Este

Una importante cantidad de personas se manifiesta esta tarde en la rotonda Oasis de Ciudad del Este y exige que la salida del presidente Santiago Peña se concrete mediante un juicio político.

Por ABC Color
Cerca de 30 manifestantes con camisetas rojas y blancas sosteniendo carteles, algunos gesticulando animadamente en la calle frente a un edificio.
Manifestación para exigir juicio político y cárcel a Santiago Peña, en la rotonda Oasis, de Ciudad del Este.

Los manifestantes llegaron con carteles y banderas paraguayas, con fuertes críticas al presidente renunciante, Santiago Peña, y al vicepresidente Pedro Alliana. Entre las consignas que se pueden leer están: «Nos roban salud, educación y ahora nuestra plata» y «Santi a Tacumbú».

«¿Cuántos abuelos ayer no tomaron sus medicamentos? ¿Cuántas familias no pudieron desayunar o se quedaron sin un solo guaraní? Tampoco queremos que Alliana sea el presidente, él es cómplice. Ambos se tienen que ir. Queremos un gobierno sin corrupción, estamos cansados de esta gente que nos roba», expresó una de las manifestantes.

Mujer con cara pintada con los colores de la bandera sostiene un cartel, rodeada de policías y vegetación en una manifestación.
Una ciudadana muestra un cartel de repudio durante la movilización en Ciudad del Este.

Los manifestantes piden que el proceso de juicio político contra Peña avance hasta su resolución y rechazan la posibilidad de que se acepte su renuncia, ya que esto le permitiría acceder a los fueros de senador vitalicio y, eventualmente, dificultar eventuales procesos penales en su contra.

Multitud de manifestantes sosteniendo pancartas y banderas en Ciudad del Este, con humo en el ambiente y policías en la escena.
Movilización para exigir juicio político a Santiago Peña.

“Cuando salimos a las calles es porque la situación ya es insostenible. Este señor, al verse acorralado, presentó su renuncia, pero si se la aceptan, tendrá la posibilidad de convertirse en senador vitalicio y acceder a todos esos beneficios. Él conocía muy bien lo que estaba pasando, no puede alegar desconocimiento. Tiene toda una estructura detrás y la ANR también está involucrada”, manifestó otra de las manifestantes.

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