Paraguarí: comuna en abandono y con deuda de más de G. 4.000 millones

La capital departamental, Paraguarí, atraviesa un escenario de caos administrativo, según lo constatado por el intendente Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR), quien encontró una comuna prácticamente abandonada.

A esto se suma la inhabilitación del vertedero municipal por parte del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el estado de abandono del matadero, las maquinarias obsoletas y cuantiosas deudas que superan los G. 4.000 millones.

El ejecutivo municipal señaló que inició un proceso de relevamiento de las distintas áreas de la institución, con el objetivo de identificar las necesidades y avanzar en soluciones concretas para la ciudadanía.

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Faenas sin pago de impuestos

Entre las irregularidades detectadas, se constató que en el matadero municipal se venía faenando sin el pago previo de los impuestos correspondientes. Ante esto, la administración determinó que toda faena deberá pasar primero por caja antes de realizarse.

Aseguró que, para garantizar la salud de la ciudadanía, se contrató el servicio profesional del veterinario Fabián Arce para el control de los animales que serán faenados en el matadero.

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Dijo que preocupa, además, el estado de abandono en que se encuentra el matadero municipal, en medio de malezas y con estructuras deterioradas.

Otras anomalías encontradas por la nueva administración municipal en Paraguarí

El relevamiento también reveló que la institución carece de sistema informático, lo que dificulta el control y registro de las operaciones. A ello se suma la falta de útiles de oficina y de combustible, indispensables para el funcionamiento diario de la Comuna.

Asimismo, se constató que las maquinarias municipales son obsoletas y se encuentran en estado de abandono, sin mantenimiento ni reparaciones. También se desconoce el paradero de una ambulancia municipal.

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Recolección de residuos: móviles propios y servicio gratuito

Una de las primeras acciones que asumió el intendente Galeano Zacarías se centra en el servicio de recolección de residuos. Tras verificar que los móviles municipales estaban fuera de servicio por falta de mantenimiento y reparaciones pendientes, la administración dispuso volver a poner en funcionamiento las unidades propias de la Comuna.

Si bien los vehículos aún no están en óptimas condiciones, serán utilizados de manera provisoria para paliar la situación y garantizar la continuidad del servicio.

La nueva administración de la Municipalidad lo prestará de forma gratuita a la ciudadanía hasta encontrar una solución con la empresa adjudicada, responsable de la prestación del servicio.